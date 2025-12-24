可愛系美妝討論度超高！護手霜娃娃、貓咪護唇膏直接鎖定交換禮物

fb ig video search mobile ETtoday

【可愛系美妝特搜】歐舒丹追光者盲盒、PAUL & JOE貓咪護唇膏、媚比琳x HELLO KITTY聯名粉潮全面洗版！

▲可愛系美妝。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

圖文／CTWANT

可愛不是配角，而是今年美妝圈最強主線！從盲盒、貓咪到HELLO KITTY的粉色風暴，「可愛系美妝」已經正式升級成話題製造機，不只外型討喜，連實用度與收藏價值都被網友瘋狂點名，以下這三個品牌，最近討論度真的高到不看不行。

歐舒丹今年把節慶可愛感玩到新高度，「手護追光者盲盒」一登場就直接被鎖定為交換禮物黑馬！品牌將六款明星護手霜做成角色感十足的盲盒設計，每一盒都附有拉鍊吊飾，既是護手霜也是小物收納，拆盒瞬間自帶儀式感；特別的是其中還藏了一款神秘隱藏版，完全精準打中盲盒控與收集控的心！重點是不只是裝可愛，護手霜本身就是歐舒丹長年熱賣款，難怪被網友形容是「會讓人想一直拆下去的療癒系美妝」。

▲歐舒丹手護追光者盲／990元。（圖／品牌提供）

PAUL&JOE 12月登場的「派對貓咪珍珠光限量護唇膏」，外型一眼就讓人失守，貓咪浮雕搭配細緻珍珠光澤，完全是節慶限定才會出現的高顏值設計！但真正厲害的是上唇後的質感表現，不是誇張亮片，而是能讓雙唇看起來柔軟、立體又有精神的低調閃光感，日常擦也不突兀。配方中特別加入三葉草萃取、玻尿酸、水解膠原蛋白與蜂王乳萃取，潤度很有感，嘴唇乾的時候補一層，視覺狀態會立刻好很多。

▲PAUL&JOE派對貓咪珍珠光限量護唇膏／800元。（圖／品牌提供）

當然說到聲量最大，還是得提媚比琳這次和HELLO KITTY的聯名！整個系列直接把經典熱賣彩妝換上HELLO KITTY新衣，從飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線、反孔特霧粉底液到超持久水光鎖吻唇釉，甚至是150ml大容量的眼唇卸妝液，全臉一次到位，可愛但不幼稚，反而多了一點甜酷感。

▲媚比琳熱賣的控油粉底、睫毛膏通通穿上了超萌HELLO KITTY限量外包裝。（圖／吳雅鈴攝）

▲人氣的鎖吻棒這次以口碑色選#66裸粉色和#130赤棕紅色為主打。（圖／吳雅鈴攝）

▲only台灣限定販售的150ml大容量輕柔眼唇卸妝液必須先搶先贏！（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

除了聯名彩妝本體，這波HELLO KITTY粉潮最狠的是滿額贈！從粉潮手指粉撲、多功能美妝刷、雙面隨身鏡，到多通路限定的聯名帆布袋，每一樣都精準踩在「實用＋可愛」的安全線上，讓人不知不覺就把購物車加滿！難怪不少網友直言，這根本不是滿額贈，是在逼人收藏。

▲12／26起在屈臣氏、康是美、寶雅、MOMO都會有HELLO KITTY周邊滿額贈禮活動喔。（圖／吳雅鈴攝）

