高雄三井LaLaport明年登場！6.2萬坪比南港還大

▲高雄LaLaport明年登場。（圖／三井不動產集團提供）

記者蔡惠如／綜合報導

高雄鳳山「Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄」即將在2026年登場！官方宣佈樓地板面積約有20.6萬平方公尺，約是6.2萬坪，比最新登場的台北南港LaLaport還大，將引進270間品牌櫃位，預計打造出「一站式購物中心」規模，商場緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，還能串聯衛武營國家藝術文化中心，感覺一天真的能從早玩到晚，明年登場大家準備逛起來！

今（12／19）三井不動產宣布 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄已完成上樑儀式，工程正式邁入關鍵階段，商場預計於 2026 年正式開幕。這不僅是南台灣首座 LaLaport，也將成為高雄東區規模最大的全新購物據點之一。

亮點一：高雄鳳山 LaLaport 將進駐約 270 個品牌，官方更公開全球爆紅的沉浸式藝術展「ARTE MUSEUM」也確定進駐，未來這裡將不只是逛街聖地，更是超好拍的藝術地標。由韓國數位設計團隊 d’strict 打造，曾在首爾、拉斯維加斯、杜拜與紐約等地掀起打卡熱潮。此次進駐高雄，將以「永恆的自然（ETERNAL NATURE）」為主題，透過高科技數位媒體藝術，帶給消費者視覺、聽覺甚至嗅覺的震撼體驗。這意味著未來去商場不只是吃飯買衣服，還能體驗國際級的藝術展演。

亮點二：LaLaport 高雄規模相當驚人，規劃地下 2 樓、地上 6 樓，總樓地板面積約 62,000 坪，預計引進約 270 間店舖，比台北南港 LaLaport 還大，且預計將發揮三井的日系強項，引進各類日系排隊美食、生活消費品牌以及大型超市。此外為了接地氣，高雄在地的餐飲龍頭「漢來美食」也確定進駐，加上豐富的娛樂設施，目標是打造一個「待上一整天也不無聊」的時間消費型商場。

▲LaLaport可串聯衛武營國家藝術文化中心。（圖／記者張雅雲攝）

亮點三：商場位於高雄鳳山區，距離熱鬧的衛武營國家藝術文化中心僅一站之隔。建築設計以「New Nexus of Kaohsiung」為概念，強調人與文化的連結。採用低樓層、大面積的寬闊設計，營造舒適、明亮的遊逛環境。商場緊鄰高雄捷運橘線「鳳山西站」，未來還有捷運黃線交會，交通極為便利。對於住在鳳山及周邊超過百萬的居民來說，這裡將成為結合時尚、美食與藝文的全新生活中心。