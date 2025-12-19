NB「潮流紫」跑鞋聯手NBA頂級經紀人質感破表！馬汀靴年末特價1200元必搶

記者鮑璿安／綜合報導

當街頭潮流與經典工藝在年末時節強勢碰撞，New Balance 與 Rich Paul 攜手推出聯名復古跑鞋，打造兼具科技與設計美學的全新配色「ABZORB 2010」。Dr. Martens 則開出史無前例的超殺優惠價，全面下殺至 16 折起的經典馬汀靴款，從潮人到機能控都能在本次選品中找到命定戰靴，現在入手不只價格甜，更能一次升級冬季造型品味。





▲New Balance 與 NBA 頂級經紀人 Rich Paul 再度聯手，推出全新聯名鞋款 ABZORB 2010「Interstellar」 。（圖／品牌提供）

New Balance 與 NBA 頂級經紀人 Rich Paul 再度聯手，推出全新聯名鞋款 ABZORB 2010「Interstellar」，以濃郁紫紅色調揉合復古跑鞋美學與現代設計語言，為鞋款注入時髦與沉穩兼具的風格新貌。ABZORB 2010 此次結合分段式 ABZORB 中底與升級版 ABZORB SBS 緩震模組，不僅延續品牌經典緩震科技，更帶來視覺與腳感的雙重升級。鞋面以高質感皮革與菱格網布層層堆疊，搭配名為「Interstellar（Midnight Violet × Burgundy）」的星際配色，完美體現 Rich Paul 一貫的簡約奢華。





▲Dr. Martens 8053 Long Napped Black 5孔馬汀靴原價$7,680， 特價$1,200。（圖／品牌提供）







▲Dr. Martens 1460 Pascal Carrara Saddle Tan 8孔馬汀靴，原價$8,280 特價$1,800 。（圖／品牌提供）

英國潮履品牌 Dr. Martens也迎來年終最強折扣活動，自2025年12 月 24 日至 2026 年 1 月 11 日，在 SHOEX 全台門市限時舉行。經典款 1460 八孔靴、8053 五孔麂皮款與多雙話題鞋型全面出清，最低折扣驚見16折，特價 $1,200 起入手不是夢。包含下殺至 22 折的 1460 Pascal Carrara Saddle Tan 八孔靴、或 8053 Long Napped 黑色麂皮靴等，都是鞋迷年末必搶入門款。活動期間加碼多重優惠，不僅有滿額現抵、五星好評現折、VIP 折扣，再加上跨年當日前20名可用 $2,999 購得一雙特價馬汀，搶到絕對划算。