2千坪「CITYLINK三重店」12／20開幕見客！壽司郎、松本清限定優惠一次看

▲三重CITYLINK 12／20正式對外開幕，充滿濃濃耶誕氛圍。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

位於捷運中和新蘆線與機場捷運交會處、與捷運三重站共構的全新商場「CITYLINK 三重店」，將於明（12／20）正式開幕。2000 多坪賣場為在地唯一大型百貨，也引進多達 19 個知名品牌進駐，其中包含在地民眾敲碗已久的「壽司郎」、「松本清」等三重首店。業者也祭出多種開幕優惠，壽司郎限定極上鮪魚大腹只要 40 元，以及會員 0 元爽領來店禮，在地民眾一定要去逛逛。

CITYLINK 三重店鎖定軌道經濟帶來的龐大人流與在地家庭客群，主打「一站式」滿足食衣住行育樂需求。過去三重居民想逛百貨或吃連鎖美食，往往得跨越台北橋進入台北市，如今隨著 CITYLINK 進駐，將補足在地生活機能的最後一塊拼圖。

餐飲部分是本次開幕的最大亮點，「壽司郎」首度插旗三重，開幕期間特別推出「極上鮪魚大腹 40 元」、「生鮭魚 2+1 貫 60 元」等限定優惠，單筆消費滿 300 元並按讚粉絲團，還送限定資料夾 。

▲麝香葡萄粉撲鬆餅。

主打英倫輕奢風格的網美下午茶「Engolili 英格莉莉」也同步進駐，開幕首五日（12/20 至 12/24）祭出兩人同行點主餐，即贈送招牌「麝香葡萄粉撲鬆餅」；31 冰淇淋購買小雙球加價 31 元升級標準雙球。其他還有韓式料理「北村豆腐家」、一人燒肉「燒肉 LIKE」以及家庭客喜愛的「瓦城」、「大戶屋」等餐飲選擇 。

商場在生活選物上也走日系質感路線。日本藥妝龍頭「松本清」三重首店正式插旗，開幕起至 12／28 止，會員單筆消費滿 588 元現折 88 元 。同場進駐的還有知名二手服飾「2nd STREET」、快速配鏡品牌「JINS」、智慧家電「小米」以及日本剪髮專門店「QB HOUSE」，讓通勤族下班出站就能順手採買生活所需。

為慶祝開幕，CITYLINK 三重店推出一系列「好禮風暴」，即起至明年 3／8，下載 APP 註冊成為新會員，憑當日不限金額發票即可兌換輕巧封口機、運動毛巾或點數 200 點（三選一）的 0 元入會禮 。當日單筆消費滿 1,000 元即可參加「萬元豪禮連環抽」，獎品包括 Xiaomi 掃拖機器人、Pad 7 平板、Buds 5 耳機 。12／23 起只要完成指定社群任務，還能免費體驗時下最夯的「韓系拍貼機」。