養生又養顏！冬天適合的「3款綠拿鐵食譜」　身體立刻暖起來

>

▲▼3款綠拿鐵食譜。（圖／Unsplash）

▲常喝綠拿鐵也可以控制體態。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

綠拿鐵不僅是夏季能喝，天冷喝也可以，以下提供 3款冬天也適合喝的綠拿鐵食譜，食材偏溫和、不寒涼，適合想養生又想維持體態的你。

#暖薑菠菜蘋果綠拿鐵

食材：菠菜一小把、蘋果半顆、老薑薄片2–3片、無糖豆漿200ml

作法：薑片可先用熱水泡3分鐘，再與其餘食材一起打。

菠菜富含鐵與葉酸，有助氣色紅潤；蘋果的果膠能增加飽足感、幫助腸道蠕動；薑屬溫性，可促進血液循環、減少冬天手腳冰冷。整體溫和不刺激，很適合早上或經期後飲用。


#南瓜羽衣甘藍暖綠拿鐵

食材：熟南瓜100g、羽衣甘藍1片、香蕉半根、溫水或無糖杏仁奶200ml

作法：南瓜先蒸熟放溫，再與其他食材一起打。

南瓜富含β-胡蘿蔔素與膳食纖維，能護眼又養膚；羽衣甘藍營養密度高，有助抗氧化；香蕉讓口感更順，也能穩定情緒。這款拿鐵口感濃稠、飽足感高，很適合當作輕食或晚餐替代。

#地瓜菠菜黑芝麻綠拿鐵

食材：熟地瓜半條、菠菜一小把、黑芝麻粉1小匙、溫豆漿200ml

作法：地瓜蒸熟放涼後與其餘食材打勻。

地瓜是優質澱粉，能提供持久能量、不易血糖大起伏；黑芝麻有助養髮與抗老；菠菜補充礦物質。整體屬於溫補型綠拿鐵，特別適合冬天怕冷、又想維持代謝的人。

綠拿鐵, 養生飲品, 冬季食譜, 暖身飲料, 健康飲品

