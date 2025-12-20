「5個方法」找回內心安定　先安撫身體才能穩住情緒

▲內心的創傷需要時間修復，不用逼自己快點忘掉。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

台北度過了一個不平靜的夜晚，看到不幸的消息，讓人難過且焦慮，若你也剛好在現場，真正留下來的往往不只是身體的不適，還有突如其來的恐懼、無力感與不安。要減低心理創傷、調適心情，重點不在「快點忘掉」，而是讓身心重新找回安全感與掌控感。

#先安撫身體，才能穩住情緒

事故後情緒混亂，其實與自律神經失衡有關。可以從呼吸開始調整：緩慢深呼吸，吸氣4秒、停2秒、吐氣6秒，重複幾次，有助降低緊張反應。同時維持基本作息、進食與睡眠，讓身體知道「危險已經過去」，情緒才會慢慢降溫。

#正常化自己的反應，不急著否定

當出現害怕、失眠、反覆回想畫面、對聲音特別敏感，都是常見的創傷反應，並不代表你脆弱。越是否定情緒，反而越容易加深壓力，理解絕對是療癒的第一步。

#逐步重建安全感，別強迫自己

很多人會要求自己「趕快恢復正常」，但過度勉強反而容易造成二次創傷。可以用小步驟回到日常，給自己一點時間，先踏出第一步再慢慢擴大活動範圍，讓大腦感受現在是安全的。

#試著把經歷說出來

找身邊朋友聊聊事故經過與感受，若不習慣說出口，也可以用筆寫下來，將混亂的情緒整理成文字，有助降低腦中反覆重播的畫面。

#適時尋求專業人士幫忙

若持續數周仍強烈焦慮、惡夢頻繁或影響生活功能，尋求心理師或精神科醫師的協助，是對自己負責的選擇，並不是弱者的表現。