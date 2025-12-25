fb ig video search mobile ETtoday

抽到會偷笑！UNIQLO、小CK　10款神級交換禮物清單最低300元買到

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲平價交換禮物清單。（圖／品牌提供、ARTIFACTS）

圖文／CTWANT

年末派對的靈魂是什麼？是交換禮物抽到那一刻的尖叫與笑聲！畢竟交換禮物不只是送人，更是替年末的自己加點快樂儀式感，這次精選10款百元到千元就能入手的平價交換禮物清單，不只好看、好用，還有話題度，抽到會偷笑，送出去超有面子！

平價聖誕禮物推薦：UNIQLO HEATTECH系列配件

UNIQLO推出500元有找，機能與細膩巧思推出年末佳節送禮攻略，包含：兼具溫度與造型的小物HEATTECH系列配件—HEATTECH圍巾、HEATTECH保暖PADDED手套，以及色彩繽紛、柔軟舒適的HEATTECH羅紋毛帽，又保暖又有型的「暖型小物」是最高人氣的交換禮選擇。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲UNIQLO HEATTECH圍巾／期間限定價格390元，HEATTECH保暖PADDED手套／期間限定價格390元，HEATTECH羅紋毛帽／限定價格290元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：UNIQLO弧形迷你肩背包

UNIQLO深受網友喜愛的弧形迷你肩背包，更是日常百搭、男女皆宜，不論通勤或旅行都能輕鬆駕馭，為今年的交換禮增添亮點。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲UNIQLO弧形迷你肩背包／290～390元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：GU羅紋毛帽

GU推出冬季氛圍配件，實用可愛一次補齊。像是羅紋毛帽，增添冬日可愛氛圍，既保暖又能強化整體造型亮點。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲羅紋毛帽／限定優惠價250元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：GU柔軟尼龍肩背包

這款柔軟尼龍肩背包，大包控必收，輕盈大容量，跨年夜從行動電源到小物收納都不成問題，是年末外出最佳良伴。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲GU柔軟尼龍肩背包／限定優惠價490元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：CHARLES & KEITH Janie珍珠菱格卡夾

CHARLES & KEITH這款Janie珍珠菱格卡夾以實用度與細緻質感兼備的設計，呈現俐落與優雅並存的氣質。黑色基調搭配細緻珍珠點綴，低調中散發精緻光澤！

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲CHARLES & KEITH Janie珍珠菱格卡夾／690元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：CHARLES & KEITH Arrietty菱格短夾

CHARLES & KEITH推出台灣限定款Arrietty菱格短夾，則提供黑色、淺粉與深紅莓三色選擇，結合金屬立體吊飾與優雅菱格紋設計，化作日常最動人的亮點。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲CHARLES & KEITH Arrietty菱格短夾／1,290元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：SLIP-Sugar Plum純絲質髮圈

澳洲品牌SLIP素有寢具中的Hermes之稱，節慶限定的繽紛髮圈組既優雅又實用，是節日送禮的溫馨之選。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲SLIP-Sugar Plum 3入純絲質大髮圈／1,350元。（圖／ARTIFACTS ）

平價聖誕禮物推薦：STEVE MADDEN「素面法棍小包三件禮盒組」

可愛爆擊的STEVE MADDEN「素面法棍小包三件禮盒組」，以今年席捲時尚圈的復古法棍包為主體，搭配迷你小包與療癒絨毛小熊吊飾，推出咖啡、白、粉、黑、紫五色，展現俐落又不失可愛的冬季魅力。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲STEVE MADDEN「素面法棍小包三件禮盒組」／特價1,782元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：PEDRO Demi Mini皮革包

PEDRO迷你比例的DemiMini皮革包以小牛皮製成，雙把手和可拆卸肩帶的多功能肩背設計深受喜愛，適用於任何場合。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲PEDRO Demi Mini皮革包／2,390元。（圖／品牌提供）

平價聖誕禮物推薦：PEDRO Ari水桶包

PEDRO這顆討喜的Ari水桶包則以結構拼接與金屬細節勾勒建築式的包款輪廓，並以毛絨質感增添冬季穿搭的亮點。

抽到會偷笑！UNIQLO、GU、小CK…10款百元~千元買到的神級質感禮物清單

▲PEDRO Ari水桶包／2,990元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

