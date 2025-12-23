3款質感男必愛的香水精選！皮革氣息展現沉穩自信態度

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

保持迷人的香氣，是增添好人緣的技巧之一，不只是女性很重視味道，男性也開始透過香氣增添個人魅力，近期就有多款不同的香氣單品，非常適合具有態度的質感男性，絕對不要錯過。

＃Montblanc 探尋巔峰香精，50ml、售價3100元

Montblanc,嬌蘭,FERRAGAMO,香水,香氛,香氣。（圖／品牌提供）

重新定義書寫質感的Montblanc其探尋系列迎來最新篇章，這次以沙烏地阿拉伯的埃爾奧拉（AlUla）的冒險旅程為靈感，打造出不畏懼挑戰的探尋巔峰香精，透過極高的香精濃度，充滿神秘魅惑力的廣藿香與龍涎香描繪核心氣息，加上皮革與香根草，再次描繪男性狂野態度。

＃嬌蘭 IDEALMAN男性古龍淡香精，100ml、售價5250元

Montblanc,嬌蘭,FERRAGAMO,香水,香氛,香氣。（圖／品牌提供）

以香水世家背景崛起的嬌蘭不只是蜂印瓶系列廣為人知，旗下男性香水更是隱藏級的寶藏香氣，這次全新推出IDEALMAN男性古龍淡香精，獨特杏仁香，前調運用葡萄柚、杏仁與柑橘展現出男性清新爽朗，後調岩蘭草與乳香構築沉穩雙重魅力，是女性聞到都會深陷其魅力的香氣。

＃FERRAGAMO 菲常幽墨男性淡香精，100ml、售價3750元

Montblanc,嬌蘭,FERRAGAMO,香水,香氛,香氣。（圖／品牌提供）

捕捉男性自信姿態，FERRAGAMO透過皮革香氣的氛圍，描繪出具有個人魅力同時又展現出精緻生活的細節，透過肉桂辛香搭配上深邃皮革的氣息，讓黑色不在只是內斂的代表，更有細膩層次與品味，最後雪松木與琥珀馥奇香調，讓整體質感更顯成熟尾韻。

Montblanc, 嬌蘭, FERRAGAMO, 香水, 香氛, 香氣

