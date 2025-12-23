Jo Malone黑瓶添新作　琥珀與岩薔薇為夜晚而生的木質香

▲琥珀與岩薔薇芳醇香水是中性溫暖木質香調。

記者曾怡嘉／台北報導

Jo Malone黑瓶系列再添新成員，琥珀與岩薔薇芳醇香水全新登場，靈感來自西班牙安達盧西亞的金黃山丘，一款為夜晚而生的琥珀木質調，深邃迷人且充滿力量，是一款人見人愛的中性香。

▲Jo Malone 琥珀與岩薔薇芳醇香水，50/100ml ，5,750元/7,950元。

琥珀與岩薔薇芳醇香水以清新苦橙開場，像是傍晚時分迷人的金黃光暈，為緊接的夜晚揭開序幕；中調的岩薔薇樹脂蘊含琥珀的感性、香草的溫潤及烘焙橡木的木質深度，綿延在柔美深邃的琥珀基調中，隨著時間與體溫，甜潤馥郁緩緩收合，留下溫暖的木質氣息。

▲品牌精選5款芳醇香水。

Jo Malone芳醇全系列共有12款作品，包括全新的琥珀與岩薔薇芳醇香水，以下4款也很推薦！

#絲柏與葡萄藤芳醇香水

巧妙融合乾燥樹木的清香與溫潤苦澀的香根草，由柔軟苔蘚綠意收尾，悠長的香氣層層縈繞，清新又深邃，並帶有神秘感性的迷人特質。

#絲絨玫瑰與烏木芳醇香水

晨曦中盛開的大馬士革玫瑰，籠罩於烏木煙燻迷香之中，以丁香的辛香溫暖激發出燿目光芒，烏木基調馥郁深邃帶有樹脂香，杏仁糖香添上魅惑的璀璨情懷。

#黑琥珀與野薑花芳醇香水

靈感來自日本貴族的香道儀式，點燃焚香時，珍貴的迦羅木沉穩香氣升起，

馥郁細緻的琥珀和神秘性感的濃郁黑蘭花，是一款讓身心放鬆舒適的沉穩木質香氣。

#沒藥與零陵香豆芳醇香水

自古以人手採收的獨特沒藥樹脂作為整體香氣的精華原精，豐富獨特而溫暖，散發東方性感和活力氣息。

▲品牌推出10周年之作-「湛藍之斐濃香精」。

EX NIHILO以令人沉醉的寶石作為設計靈感，打造湛藍之斐淡香精，向品牌的起點——凡登廣場與其位於聖多諾黑街 352 號的第一間旗艦店致敬。

湛藍之斐淡香精獨特的香氣結構相當大膽且多元，巧妙結合柑橘調、水果調、花香調、琥珀調與木質調，呈現品牌獨有、突破傳統的精神。湛藍之斐淡香精出自知名調香大師 Jordi Fernández 之手，如今已成為品牌最暢銷的香氛之一；而 2025 年亮相的「湛藍之斐濃香精」，則是為大家帶來一場更深層的嗅覺層次體驗， Jordi Fernández 在原有的基礎上重新構築香氣結構，加強花香與琥珀調的質地，同時增添豐富的細節。