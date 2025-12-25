來宜蘭三星安農溪畔欣賞落羽松　大口吃遍周邊美食讓你滿載而歸

文／MENU美食誌

落羽松轉色的季節到了，隨手一拍都是美景，附近的周邊美食也要盡收囊中。

露露 Lulu coffee

宜蘭縣三星鄉

由老屋改建成的咖啡廳，裝潢以日式簡約帶點鄉村風格，提供鹹食套餐、輕食、炸物、沙拉、鬆餅及飲品，推薦飯糰炸雞剛剛好套餐、鑄鐵鍋奶香焗烤嫩雞麵包套餐。

▲露露 Lulu coffee。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

味珍香卜肉店

宜蘭縣三星鄉

觀光客必嚐美食之一的味珍香卜肉店，選用當地新鮮溫體豬肉切片，搭配自製醃料，推薦經典卜肉拼盤、蘭陽小菜拼盤、燻鴨肉、碧玉筍、燻豬頭皮。

▲味珍香卜肉店。（圖／美食客Lilith提供）

大洲魚寮

宜蘭縣三星鄉

宜蘭著名的無菜單料理餐廳，用餐區域在室內，有大片玻璃窗可以欣賞窗外美景，推薦爐烤櫻桃鴨胸佐宜蘭金棗醬、蒸剁椒大白蝦、美國PRIME牛排。

▲大洲魚寮是宜蘭著名的無菜單料理餐廳。（圖／美食客melodylai1104提供）



羅家蔥捲餅

宜蘭縣三星鄉

選用自家栽種的二憨蔥搭配手工麵糰，將炒好的大把蔥段直接包進餅皮內，加上醬料、胡椒，現點現做，多汁不油膩，相當好吃。

▲羅家蔥捲餅。（圖／美食客momo提供）

烏龜島

宜蘭縣冬山鄉

隱藏在田中央的玻璃屋甜點店，環境及禮品皆融入了龜山島的意念，店內販售各式各樣的乳酪蛋糕，推薦焦香巴斯克、奶奶烤栗子、青檸檬夏威夷果。

▲隱藏在田中央的玻璃屋甜點店烏龜島。（圖／美食客聽說是林小豬提供）

差不多御藏私坊

宜蘭縣羅東鎮

主打無菜單料理的差不多御藏私房，是間森林裡的玻璃屋餐廳，每道菜都是像精緻的藝術品，推薦迷你抹茶小漢堡、鰻魚竹筒飯、海鮮珠寶盒。

▲差不多御藏私坊。（圖／美食客Bonnie提供）

