LG新EZ系列直立洗衣機　蒸氣消毒還能自動投放洗劑

▲LG直立式洗衣機EZ系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LG 近期推出旗下最新款直立式洗衣機 EZ 系列，主打蒸氣消毒、洗劑自動投入、偵測衣物重量功能，讓洗衣流程更加簡單，此外還重新調整筒槽與面板位置，伸手角度更符合人體工學，取放衣物更輕鬆，讓許多慣用直立式洗衣機的消費者，能在使用上更加順手，售價 21,900 元起。

直立式洗衣機在台灣家庭中長期占有高比例，主因包括操作直覺，長輩都能輕鬆上手，且體積小靈活度高。LG 近期針對直立式洗衣機推出新 EZ 系列，主打 AI Wash 智慧洗程，能自動偵測衣物重量、柔軟度與髒污程度，調整適合的洗衣節奏，減少使用者每次都要手動設定行程的麻煩。

同時也加入洗劑自動投入設計，讓洗衣時不必每次量洗衣精或反覆抓用量，洗衣機會依洗衣需求自動分配洗劑，對於家中洗衣頻率高、或全家共用洗衣機的家庭來說更省事。

此外，EZ 系列也加入 Steam 蒸氣洗功能，透過高溫蒸氣協助清除常見細菌與過敏原，對於家中有小孩、長輩，或需要經常清洗貼身衣物的家庭來說，多了一層安心感。全不銹鋼筒槽設計，也讓長時間使用下的清潔與耐用度更有保障。

而直立式洗衣機的深度過深，可能也會讓使用者取衣不便，EZ 系列重新設計筒槽深度與面板位置，讓伸手角度更貼近人體工學，無論是拿取厚重床單，或是身高較矮的使用者操作，都能減少彎腰與用力的負擔。目前 EZ 直立式洗衣機系列已在台上市，售價 21,900 元至 32,900 元不等。

石頭科技近期也推出「M1 Pure 迷你洗脫烘 AI 滾筒洗衣機」，主打手洗貼身衣物痛點，具備完整的洗、脫、烘功能，並搭載 UVC 紫外線殺菌與最高 90 度 C 高溫煮洗模式，可用來清洗內衣褲、嬰兒服或寵物衣物。加上智慧洗劑自動投放與 App 遠端操控功能，能自動計算洗劑用量並預約洗程，訴求告別繁瑣手洗。

M1 Pure 機身設計精巧，採用 DD 直驅變頻馬達，適合放置於居家檯面或陽台角落而不佔空間，且具有「衣乾即停」的智慧柔烘技術，洗完拿出即可穿著，避免雨季衣物曬不乾的潮濕霉味，售價 14,980 元。