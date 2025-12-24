fb ig video search mobile ETtoday

LG新EZ系列直立洗衣機　蒸氣消毒還能自動投放洗劑

>

▲LG直立式洗衣機EZ系列。（圖／品牌提供）

▲LG直立式洗衣機EZ系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LG 近期推出旗下最新款直立式洗衣機 EZ 系列，主打蒸氣消毒、洗劑自動投入、偵測衣物重量功能，讓洗衣流程更加簡單，此外還重新調整筒槽與面板位置，伸手角度更符合人體工學，取放衣物更輕鬆，讓許多慣用直立式洗衣機的消費者，能在使用上更加順手，售價 21,900 元起。

▲LG直立式洗衣機EZ系列。（圖／品牌提供）

直立式洗衣機在台灣家庭中長期占有高比例，主因包括操作直覺，長輩都能輕鬆上手，且體積小靈活度高。LG 近期針對直立式洗衣機推出新 EZ 系列，主打 AI Wash 智慧洗程，能自動偵測衣物重量、柔軟度與髒污程度，調整適合的洗衣節奏，減少使用者每次都要手動設定行程的麻煩。

▲LG直立式洗衣機EZ系列。（圖／品牌提供）

同時也加入洗劑自動投入設計，讓洗衣時不必每次量洗衣精或反覆抓用量，洗衣機會依洗衣需求自動分配洗劑，對於家中洗衣頻率高、或全家共用洗衣機的家庭來說更省事。

此外，EZ 系列也加入 Steam 蒸氣洗功能，透過高溫蒸氣協助清除常見細菌與過敏原，對於家中有小孩、長輩，或需要經常清洗貼身衣物的家庭來說，多了一層安心感。全不銹鋼筒槽設計，也讓長時間使用下的清潔與耐用度更有保障。

▲LG直立式洗衣機EZ系列。（圖／品牌提供）

而直立式洗衣機的深度過深，可能也會讓使用者取衣不便，EZ 系列重新設計筒槽深度與面板位置，讓伸手角度更貼近人體工學，無論是拿取厚重床單，或是身高較矮的使用者操作，都能減少彎腰與用力的負擔。目前 EZ 直立式洗衣機系列已在台上市，售價 21,900 元至 32,900 元不等。

石頭科技近期也推出「M1 Pure 迷你洗脫烘 AI 滾筒洗衣機」，主打手洗貼身衣物痛點，具備完整的洗、脫、烘功能，並搭載 UVC 紫外線殺菌與最高 90 度 C 高溫煮洗模式，可用來清洗內衣褲、嬰兒服或寵物衣物。加上智慧洗劑自動投放與 App 遠端操控功能，能自動計算洗劑用量並預約洗程，訴求告別繁瑣手洗。

▲石頭科技雙11優惠，最新款拖掃機器人現省1.6萬元。（圖／品牌提供）

M1 Pure 機身設計精巧，採用 DD 直驅變頻馬達，適合放置於居家檯面或陽台角落而不佔空間，且具有「衣乾即停」的智慧柔烘技術，洗完拿出即可穿著，避免雨季衣物曬不乾的潮濕霉味，售價 14,980 元。

關鍵字：

LG, 直立式洗衣機, LG EZ系列, 洗劑自動投入, 蒸氣洗, AI Wash, 家用洗衣機, 洗衣省事, 家庭家電, 生活家電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕 最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚 陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 想脫單不只是靠緣分！「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 瘦瘦針非萬靈丹！營養師提醒：「5類族群」最好別嘗試

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面