HELLO KITTY聯名彩妝太粉嫩！大耳狗洗面乳超可愛想全包

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

HELLO KITTY可以說是不分年紀都有人喜愛的跨世紀IP，近期更是有不少美妝品牌與它合作，推出超可愛的聯名包裝，包括媚比琳旗下多款經典熱銷單品都換上新裝，巴黎萊雅也有聯名髮油，而日系品牌專科則是與同為三麗鷗家族的大耳狗合作，打造超療癒的洗顏單品。

HELLO KITTY,媚比琳,巴黎萊雅,專科,聯名,大耳狗,美妝。（圖／品牌提供）

媚比琳擁有多款經典熱賣好物，包括：飛天翹防水睫毛膏、超激細抗暈眼線液、超持久水光鎖吻唇釉、輕柔眼唇卸妝液等，這次通通都換上粉紅色HELLO KITTY包裝，漸層設計更是仙氣滿分，絕對要手刀收藏，而且從26日開始，只要購買小方胖粉底即可獲得HELLO KITTY 粉潮手指粉撲，同期間消費滿688 元可帶回粉潮多功能美妝刷，粉絲必衝。

HELLO KITTY,媚比琳,巴黎萊雅,專科,聯名,大耳狗,美妝。（圖／品牌提供）

以髮油廣受年輕族群喜愛的巴黎萊雅這次也將旗下抗躁小金瓶換上新設計，不僅玻璃瓶身上印有HELLO KITTY，更即將在全台實體藥妝店26日開賣，只要滿588元就可以帶回HELLO KITTY聯名金緻髮飾組，一秒打造貓系柔順造型。

HELLO KITTY,媚比琳,巴黎萊雅,專科,聯名,大耳狗,美妝。（圖／品牌提供）

HELLO KITTY,媚比琳,巴黎萊雅,專科,聯名,大耳狗,美妝。（圖／品牌提供）

而洗顏專科熱銷全球的超微米潔顏乳系列在年末攜手三麗鷗家族的人氣IP大耳狗，將四款不同功效的洗顏乳設計出超療癒的包裝，從超微米潔顏乳、超微米深層潔顏泥、超微米彈潤潔顏乳、超微米淨荳潔顏乳，每一款都有不同樣貌的大耳狗設計，讓粉絲超想全包。而且只要於通路購買任三支大耳狗限量版，還可以帶回大耳狗髮帶，限量珍藏。

HELLO KITTY, 媚比琳, 巴黎萊雅, 專科, 聯名, 大耳狗, 美妝

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

