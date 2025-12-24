fb ig video search mobile ETtoday

身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

>

記者李薇／台北報導

想讓自己在新的一年擁有好氣運，擺脫2025各種煩心事，透過外在香氛、妝扮以及洗沐的過程，可以讓身心靈都重新歸零，迎接更優秀的能量，近期就有不少質感好物，很適合在夜深人靜的時刻使用，來場與自我的深層對話，讓自己擺脫壞運，接納更好的人生。

＃Maélli 豐盛女神的祝福，售價3580元

Maélli,SAWAA,NONFICTION,香氛,香水,水晶,美妝,。（圖／品牌提供）

在紛亂的年代，越來越多人觀察到內在秩序的穩定與重要性，能讓自己在瞬息萬變的動盪中，持續穩定前行；結合香氛與水晶能量，法式美學品牌Maélli設計出三款居家香氛，其中，豐盛女神的祝福選用象徵財運的黃水晶原石，搭配檸檬、佛手柑、茉莉等香氣組成的複方精油，可以滴在水晶器皿之中，透過香氣療癒同時淨化空間，吸引財源降臨。

＃SAWAA 暖杉養護組，優惠價1950元

Maélli,SAWAA,NONFICTION,香氛,香水,水晶,美妝,。（圖／品牌提供）

以極簡系包裝廣受年輕人喜愛的SAWAA透過質感洗沐，在清潔身體的時刻，同時也洗滌心靈，在聖誕節期間更是推出自用送禮都適合的暖杉養護組，淡雅迷人的森林系香氣，透過身體去角質沐浴露，可以幫助帶走身體髒污，搭配高效修護髮油，讓香氣持續擴散，打造高智氛圍感。

＃NONFICTION 聖誕系列GENTLE NIGHT禮盒組，售價2480元

Maélli,SAWAA,NONFICTION,香氛,香水,水晶,美妝,。（圖／品牌提供）

來自韓國的小眾香氛品牌NONFICTION透過清新香氣，為生活注入品味質感，這次聖誕節推出從未出現過的香氛蠟燭單品，以聖誕樹、小天使、星星等造型，分別演繹出聖誕樹、甜香草及蘭姆酒三款不同的香氣，搭配熱銷的GENTLE NIGHT迷你香水與護手霜，全方位放鬆身心。

關鍵字：

Maélli, SAWAA, NONFICTION, 香氛, 香水, 水晶, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡

星巴克今起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶耶誕 最會扮豬吃虎三大星座！TOP 1刻意普通無害　實際超懂放長線釣大魚 陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 想脫單不只是靠緣分！「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人 戀愛運超旺常有的5大共通點：不急著證明被愛 衣櫃斷捨離必看！「4種衣服」留著只會更心煩　 瘦瘦針非萬靈丹！營養師提醒：「5類族群」最好別嘗試

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面