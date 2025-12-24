身心歸零迎接好能量！質感洗沐、居家擴香淨化糟糕磁場

記者李薇／台北報導

想讓自己在新的一年擁有好氣運，擺脫2025各種煩心事，透過外在香氛、妝扮以及洗沐的過程，可以讓身心靈都重新歸零，迎接更優秀的能量，近期就有不少質感好物，很適合在夜深人靜的時刻使用，來場與自我的深層對話，讓自己擺脫壞運，接納更好的人生。

＃Maélli 豐盛女神的祝福，售價3580元

在紛亂的年代，越來越多人觀察到內在秩序的穩定與重要性，能讓自己在瞬息萬變的動盪中，持續穩定前行；結合香氛與水晶能量，法式美學品牌Maélli設計出三款居家香氛，其中，豐盛女神的祝福選用象徵財運的黃水晶原石，搭配檸檬、佛手柑、茉莉等香氣組成的複方精油，可以滴在水晶器皿之中，透過香氣療癒同時淨化空間，吸引財源降臨。

＃SAWAA 暖杉養護組，優惠價1950元

以極簡系包裝廣受年輕人喜愛的SAWAA透過質感洗沐，在清潔身體的時刻，同時也洗滌心靈，在聖誕節期間更是推出自用送禮都適合的暖杉養護組，淡雅迷人的森林系香氣，透過身體去角質沐浴露，可以幫助帶走身體髒污，搭配高效修護髮油，讓香氣持續擴散，打造高智氛圍感。

＃NONFICTION 聖誕系列GENTLE NIGHT禮盒組，售價2480元

來自韓國的小眾香氛品牌NONFICTION透過清新香氣，為生活注入品味質感，這次聖誕節推出從未出現過的香氛蠟燭單品，以聖誕樹、小天使、星星等造型，分別演繹出聖誕樹、甜香草及蘭姆酒三款不同的香氣，搭配熱銷的GENTLE NIGHT迷你香水與護手霜，全方位放鬆身心。