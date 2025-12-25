fb ig video search mobile ETtoday

絕不踩雷！康是美2025保養神物排行榜大公開

>

記者曾怡嘉／綜合報導

琳瑯滿目的開架保養怎麼挑？跟著康是美2025年度保養銷售排行榜下手，絕對不踩雷！快把這些高CP值神物通通帶回家，年底輕鬆變身，華麗迎接新年！

#第10名 OZIO蜂王乳凝露

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

舒芙蕾般細緻潤澤的質地，滿載了蜂王漿萃取、玻尿酸鈉與水解膠原蛋白等多種奢華美容成分，特別適合乾燥細紋與缺乏彈性的熟齡肌或疲憊肌，滲透力極強。

#第9名 YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

特殊的「溫感變色技術」，會根據體溫與PH值，變出最適合妳的天生美唇色，隨時擁有白裡透紅的好氣色。內含豐富的蜂蜜萃取與角鯊烷，潤而不油的絲滑質感，一抹瞬間撫平乾燥唇紋。

#第8名 CeraVe全效超級修護乳

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

這款超級修護神物，含有高效三重神經醯胺與高濃度菸鹼醯胺，能極速修護受損的肌膚屏障，把不安分的乾紅與不適通通安撫下來。質地輕盈水潤，推開後瞬間吸收無黏膩感。

#第7名 提提研保濕金箔黑面膜(Plus)5入

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

採用日本備長炭製成的厚實黑布膜，能加強吸附毛孔髒污與幫助代謝，讓肌膚越敷越乾淨。最奢華的亮點更在於其中加入的高貴金箔，搭配補水明星長效玻尿酸與多重保濕因子，讓精華液更能深層滲透肌膚底層。

#第6名 DR.WU玻尿酸保濕精華乳

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

保濕控無限回購！採用了第六代「智慧型玻尿酸水循環科技」，特別適合乾敏、美容術後使用，輕輕一抹就能喚醒肌膚的自然透亮，難怪是門市貨架上的萬年銷售王牌。

#第5名 未來美專業院線PDRN外泌體新生面膜

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

這款面膜主打「美容保養」與「急救修護」，注入了韓國最火紅的高科技PDRN與外泌體成分，能精準修護疲憊的肌膚屏障。採用三層加壓絲布膜能緊密服貼臉部輪廓，讓高濃度的水光精華在短時間內被肌膚吸收。

#第4名 AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

將多重玻尿酸分子、穀胱甘肽與維他命C結合，補水、鎖水、提亮一氣呵成。拍在臉上極速吸收，能讓肌膚瞬間變得飽滿透亮。因其超大容量搭配親民價格的優勢，更被許多愛用者封為「濕敷神器」，拿來濕敷也完全不心疼。


#第3名Neogence超爆水清爽保濕面膜5片

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

採用獨家微囊科技，日本青葡萄精萃，注入清爽保濕力，搭配日製微分子玻尿酸及維他命B5，將高濃度保濕精華牢牢鎖在極細纖維膜布超服貼水透膜中，一敷上臉就彷彿有源源不絕的水分注入。

#第2名 雅漾舒護活泉水

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

幫助穩定膚況、舒緩各種不適。無論是曬後修護、美容保養，還是冬天缺水緊繃，只要拿起一噴，讓細緻如雲霧的泉水灑在臉上，就能安撫疲憊的肌膚。噴過就再也回不去。

#第1名 Loreal溫和眼唇卸妝液

▲▼保養排行榜。（圖／品牌提供）

只要特價都吸引眾人瘋狂囤貨，擁有完美的黃金油水比例，輕輕搖勻後倒在化妝棉上，濕敷幾秒鐘，就能瞬間溶解掉所有頑固的防水睫毛膏、眼線與染唇彩，拿下年度銷量第一名的王者地位無人能撼動！

關鍵字：

保養品, 開架, 康是美, 熱銷榜, 護膚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事嚷底妝貼膚不卡粉

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

ET Fashion

推薦閱讀

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座Top 3　第一名嘴上不在意其實超走心

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

延緩白髮生成！必吃「4大養髮營養素」公開

感情不是賭運氣　從幾個相處細節辨識出「對方是瞎男」

感情不是賭運氣　從幾個相處細節辨識出「對方是瞎男」

陳美鳳聖誕大禮曝光　貴婦牌鱷魚皮包寵自己 交換禮物難墊底的三大星座！TOP 1從不盲選亂買　很會掌握預算、實用等細節 亞洲首富妻盛裝出席親家母壽宴　百克拉寶石上身搶鏡 虞書欣《雙軌》8甜寵台詞：我才不要天上的月亮，我都已經是月亮了 汶萊王子妃孕婦裝全是一線名牌　愛穿義大利樂福鞋趴趴走 想脫單不只是靠緣分！「3個改變」讓你提升魅力、吸引對的人 絕不踩雷！康是美2025保養神物排行榜大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面