絕不踩雷！康是美2025保養神物排行榜大公開

記者曾怡嘉／綜合報導

琳瑯滿目的開架保養怎麼挑？跟著康是美2025年度保養銷售排行榜下手，絕對不踩雷！快把這些高CP值神物通通帶回家，年底輕鬆變身，華麗迎接新年！

#第10名 OZIO蜂王乳凝露

舒芙蕾般細緻潤澤的質地，滿載了蜂王漿萃取、玻尿酸鈉與水解膠原蛋白等多種奢華美容成分，特別適合乾燥細紋與缺乏彈性的熟齡肌或疲憊肌，滲透力極強。

#第9名 YNM 彩虹蜂蜜溫感變色潤唇膏

特殊的「溫感變色技術」，會根據體溫與PH值，變出最適合妳的天生美唇色，隨時擁有白裡透紅的好氣色。內含豐富的蜂蜜萃取與角鯊烷，潤而不油的絲滑質感，一抹瞬間撫平乾燥唇紋。

#第8名 CeraVe全效超級修護乳

這款超級修護神物，含有高效三重神經醯胺與高濃度菸鹼醯胺，能極速修護受損的肌膚屏障，把不安分的乾紅與不適通通安撫下來。質地輕盈水潤，推開後瞬間吸收無黏膩感。

#第7名 提提研保濕金箔黑面膜(Plus)5入

採用日本備長炭製成的厚實黑布膜，能加強吸附毛孔髒污與幫助代謝，讓肌膚越敷越乾淨。最奢華的亮點更在於其中加入的高貴金箔，搭配補水明星長效玻尿酸與多重保濕因子，讓精華液更能深層滲透肌膚底層。

#第6名 DR.WU玻尿酸保濕精華乳

保濕控無限回購！採用了第六代「智慧型玻尿酸水循環科技」，特別適合乾敏、美容術後使用，輕輕一抹就能喚醒肌膚的自然透亮，難怪是門市貨架上的萬年銷售王牌。

#第5名 未來美專業院線PDRN外泌體新生面膜

這款面膜主打「美容保養」與「急救修護」，注入了韓國最火紅的高科技PDRN與外泌體成分，能精準修護疲憊的肌膚屏障。採用三層加壓絲布膜能緊密服貼臉部輪廓，讓高濃度的水光精華在短時間內被肌膚吸收。

#第4名 AHC超能玻尿酸保濕肌亮機能水

將多重玻尿酸分子、穀胱甘肽與維他命C結合，補水、鎖水、提亮一氣呵成。拍在臉上極速吸收，能讓肌膚瞬間變得飽滿透亮。因其超大容量搭配親民價格的優勢，更被許多愛用者封為「濕敷神器」，拿來濕敷也完全不心疼。



#第3名Neogence超爆水清爽保濕面膜5片

採用獨家微囊科技，日本青葡萄精萃，注入清爽保濕力，搭配日製微分子玻尿酸及維他命B5，將高濃度保濕精華牢牢鎖在極細纖維膜布超服貼水透膜中，一敷上臉就彷彿有源源不絕的水分注入。

#第2名 雅漾舒護活泉水

幫助穩定膚況、舒緩各種不適。無論是曬後修護、美容保養，還是冬天缺水緊繃，只要拿起一噴，讓細緻如雲霧的泉水灑在臉上，就能安撫疲憊的肌膚。噴過就再也回不去。

#第1名 Loreal溫和眼唇卸妝液

只要特價都吸引眾人瘋狂囤貨，擁有完美的黃金油水比例，輕輕搖勻後倒在化妝棉上，濕敷幾秒鐘，就能瞬間溶解掉所有頑固的防水睫毛膏、眼線與染唇彩，拿下年度銷量第一名的王者地位無人能撼動！