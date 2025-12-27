LIFE經典／5天蓋好一棟學生宿舍　丹麥3D列印屋把家種進森林裡

記者蔡惠如／綜合報導

在丹麥一座靜謐的小鎮霍爾斯特布羅 Holstebro，一場寧靜的建築革命正在樹林間悄然發生。由建築團隊 SAGA Space Architects 操刀的 Skovsporet（森林小徑）向世界展示科技如何與百年老樹共生，並最快僅用上 5 天就蓋好一棟宿舍，重新定義了我們對建築的概念。

▲丹麥小鎮特布羅 Holstebro，由建築團隊SAGA Space Architects操刀的Skovsporet。（圖／翻攝Space Architects官網）

3D 列印建築並非是新的概念，然而近年越來越多建築師投身嘗試，激盪出更多火花，許多人腦中浮現的或許是冰冷、粗糙的灰色水泥塊，但 SAGA 團隊決心打破這個刻板印象。他們不只是在蓋房子，而是在創造一個能讓身心棲息的場所。

Skovsporet 包含了 6 棟建築、共 36 間學生公寓。設計師巧妙地在 3D 列印的混凝土結構中，揉合了溫潤的木質飾面與現代感十足的玻璃元素。為了讓僅有 12 至 15 坪的空間擁有開闊感，團隊特意設計了傾斜式天花板與大型天窗，讓北歐珍貴的自然光能毫無保留地灑落室內。走進這裡感受到的不是工業技術的冷冽，而是如同森林小屋般的溫馨與舒適。

透過 COBOD BOD3 列印機的毫米級精準堆疊，施工團隊也逐漸提高工程效率，從第一棟建築耗時數周，到最後一棟僅花費 5 天，便能將結構封頂，平均一天就能「印」出一間以上的公寓。不僅展示出 3D 列印科技的成熟，更大幅減少了傳統建築中常見的材料浪費。

基地位於一片鬱鬱蔥蔥的林地，傳統開發往往選擇將樹木砍伐殆盡以利施工，但 SAGA 團隊則讓建築配合森林。透過精密的電腦運算與路徑規劃，巨大的列印機在施工時小心翼翼地避開了現有的百年老樹。最終這塊基地上 95% 的原始植被被完整保留了下來。

老樹提供了天然的遮蔭與隱私，建築則成為森林的一部分。這不僅是一座學生宿舍，更是一件科技與自然和諧共存的公共藝術品。主體結構已於今年 11 月完工，預計在明年 8 月第一批學生就能入住。Skovsporet 證明了即使是為了緩解住房短缺而生的快速建築，也能擁有不輸豪宅的設計質感與環境關懷。