對自己多一點善意！新年「5個重點」成為更好的自己

記者曾怡嘉／台北報導

迎來新年的第一個開工日，你對自己有什麼期許呢？與其訂下「較難達成」的目標，不如從調整心態與生活細節開始，讓自己在日常中一點一滴變得更好。

#設定可實踐的小目標

與其立下遙不可及的新年新希望，不如把目標拆解成具體、可執行的小步驟。例如把「變健康」轉化為「每天多走十分鐘」或「每週三天自己煮飯」。小目標更容易完成，也能在不斷達成中累積自信，形成正向循環。

#培養規律生活節奏

新的一年就從培養良好作息開始，像是固定睡眠時間、減少熬夜、保留屬於自己的早晨或睡前儀式，都能穩定情緒與專注力。當身體狀態變好，思考與行動自然更有餘裕。

#持續學習與輸入

即使繁忙，每天也為自己保留一點學習時間，不論是閱讀、聽講座或培養新技能，都是投資未來的方式。重點不在學得多快，而在持續累積，讓視野與思維慢慢升級。

#定期整理生活與內心

定期整理空間、捨棄不再需要的物品，也是在清理內心的負擔。同時練習覺察情緒，學會與壓力和平共處，能讓心更穩定。

#對自己多一點善意

成長不等於苛責自己。允許偶爾停下來、原諒不完美，是走得長遠的關鍵。當你願意溫柔對待自己，新的一年自然會一步步靠近更好的自己。