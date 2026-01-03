LIFE經典／台中新建築「嶼 76」　像在水泥叢林種一座島

▲台中「嶼76 The Island」。（圖／翻攝MVRDV建築事務所官網）

記者蔡惠如／綜合報導

城市是直線構成的容器，我們習慣了在方正的格子裡醒來，在筆直的道路上奔馳。但在台中北區與北屯區的交界處，荷蘭知名建築團隊 MVRDV 試圖用一道道柔軟的曲線，打破這片由鋼筋水泥築成的灰白秩序。

這座名為「嶼 76 The Island」的 21 層住宅大樓，不僅是天際線上的新地標，更是一場關於「家」與「自然」如何共生的溫柔實驗。

向高第致敬

如果說直線屬於人類，那麼曲線則屬於上帝。當你抬頭仰望「嶼 76 The Island」，首先會被它那彷彿生物皮膚般的白色外牆所吸引。不同於台灣常見的玻璃帷幕大樓，MVRDV 的設計靈感汲取自西班牙建築鬼才高第的工藝精神。建築師捨棄了冰冷的建材，改以白色陶瓷馬賽克包覆整座塔樓。

這並非單純的拼貼，而是一場精密的編排，大塊瓷磚鋪陳平坦表面，細小的顆粒則細膩地修飾急轉彎的曲面，確保了建築表面的流暢與連續性。當陽光灑落，這座建築不會像周遭的玻璃方盒子那般刺眼反射，而是隨著日照角度呈現出流動的光澤。

垂直的台灣原生林：把自然還給生活

在寸土寸金的商業區，MVRDV 堅持「退讓」出大量的空間給植物。整棟建築擁有 104 個帶有植栽的私人陽台與 38 個獨立花台。這不僅是裝飾，更是一座垂直生長的台灣原生植物圖鑑，透過精選在地樹種，讓綠意不再是公園的專利，而是窗外觸手可及的風景。

修復斷裂的鄰里關係

現代公寓往往讓人們住得更近，心卻離得更遠，「嶼 76 The Island」在建築中鑿出了 5 個挑高三層樓的公共陽台。這些像是懸浮在空中的口袋公園，是住戶們閒話家常、透氣呼吸的場所，將地面的社交生活向上延伸至高空。除此之外，為了貼近台灣在地的生活習慣，低樓層更貼心規劃了交誼廳與 KTV 室，將台灣特有的聚會文化完美融入國際級的設計之中。

MVRDV 的創始合夥人 Jacob van Rijs 表示，台灣的住宅往往受限於標準化的方盒子，因此性格必須來自於細節與自然的融合。「The Island」向我們展示了一種新的生活尺度，未來的豪宅定義，或許不再取決於奢華的建材，而是我們能保留多少天空、種下多少樹木，以及在水泥叢林中，找回多少生活的溫度。