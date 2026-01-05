CES 2026／日本VITAL BELT智慧皮帶　警告你是否工作過勞

▲DON Co. Ltd.VITAL BELT 智慧皮帶。（圖／翻攝DON官網）

記者蔡惠如／綜合報導

日本服飾品牌 TAION 的母公司 DON Co. Ltd. 在今年 CES 展上，提出了一個無需改變穿衣習慣、讓服飾直接升級成「健康監測裝置」的解決方案。「VITAL BELT 智慧皮帶」使用全球首創「毫米波雷達技術（Millimeter-wave technology）」，讓最傳統的「皮帶」搖身一變成為隱形的健康守護者。

市面上的穿戴裝置往往要求使用者建立「新習慣」，記得充電、記得戴上手腕。對於許多男性長輩或職場工作者而言，「穿褲子、繫皮帶」是每天早晨起床後無意識的反射動作。VITAL BELT 正是利用這一點，將感測器隱藏在皮帶頭中。使用者只要像往常一樣穿好衣服，健康監測就同步啟動，大幅降低了高齡族群對科技產品的抗拒與遺忘機率。

為何可以做到這點？不同於智慧手錶緊貼皮膚的光學感測，VITAL BELT 採用的毫米波雷達具有極強的穿透性。它能隔著襯衫或貼身衣物，偵測腹部隨著呼吸與心跳產生的微小起伏。

這項技術可以提供精準的跌倒偵測，其感測器位於身體核心的腰部，對於判斷身體重心與姿態的變化，比位於末梢的手腕更為準確。當獨居長者在家中行走發生跌倒，或長時間維持異常姿勢不動時，皮帶能即時發出警示通知家屬。

此外，VITAL BELT 也能作為工作者在職場的「過勞預警」，對於計程車司機、物流駕駛或建築工人來說，可透過監測呼吸頻率的變化，分析使用者的壓力指數與疲勞程度。一旦偵測到呼吸急促（焦慮）或異常平緩（瞌睡），便能結合環境溫度數據（預防中暑），提前發出休息提醒。

VITAL BELT 採用模組化設計，感測器主體可拆卸，這意味著使用者可以根據場合更換皮帶進行搭配，DON 計畫於 2027 年正式發售 VITAL BELT，預估售價約在 3 萬至 5 萬日元。約新台幣 6,000 至 10,000 元。