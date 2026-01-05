LeSportsac x 米飛兔聯名太萌！六款限定印花包、迷你旅行掛飾必收

記者鮑璿安／綜合報導

LeSportsac 這次把冬天變得超可愛！品牌攜手經典小兔 MIFFY 推出冬季聯名系列，把 Dick Bruna 筆下那種療癒的童趣感，直接搬到包包上，搭配 一貫輕巧耐用的機能設定，讓日常通勤、週末小旅行到出國收納都能一包搞定。





▲LeSportsac x MIFFY™ 冬季聯名系列登場。（圖／品牌提供）



視覺主打之一是「MIFFY 果漾花語」印花，把 Miffy 照料果園、植物的日常變成滿版圖案，也對應旅行需求，像「奢華大型旅行袋」容量大、拉鍊開口好整理，適合當短途行李或健身包；想要輕便出門的人，推薦「拉鍊斜背包」，可以把手機、錢包、護照一次收好，背上身就是俏皮感加分。另一款則是偏甜美路線，用粉色點綴 Miffy 的可愛小日常，這系列的小包特別值得收，像長形化妝包是收納控最愛，放包裡不佔位，又能把唇膏、充電線、藥品分類得很清楚，出門旅遊也能直接當盥洗或小物包使用。





▲MIFFY 可愛萌臉迷你旅行袋掛飾、斜背包、迷你手機袋。（圖／品牌提供）

這次還有六款專屬限定單品更欠收，像「MIFFY 花果森林大型雙面托特包」走大容量托特路線，雙面設計讓造型切換更有變化；「迷你手機袋」很適合輕裝出門或旅行時當隨身小包；最犯規的是「MIFFY 可愛萌臉迷你旅行袋掛飾」，一個小小的 Miffy 萌臉掛在包上，直接把童趣值拉滿。

