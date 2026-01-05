CES 2026／三星冰箱加入Gemini變聰明　用「存貨」規劃菜單秒變黑白大廚

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

今年 AI 絕對是關鍵字，三星在 CES 展前發表會主打 AI 讓電視變好幫手，家電包括冰箱和掃地機器人也不例外，宣佈將 Google Gemini 的 AI 模型導入旗下的 Family Hub 智慧冰箱，提高食材辨識準確度，讓冰箱不再只是保存食物的冷藏櫃，而是能幫你規劃菜單、甚至將網路上的烹飪影片轉化為文字教學的「AI 黑白大廚」。

▲CES智慧冰箱。（圖／三星提、翻攝GE官網）

▲今年CES三星提出智慧冰箱升級，可用冰箱內食材推薦菜單。（圖／三星提、翻攝GE官網）

三星在今年 CES 發表的升級版 Family Hub 冰箱，內建了由 Google Gemini 驅動的 AI Vision 技術，強調可讓冰箱的「視覺理解力」大幅提升，精準追蹤使用者放入與取出的物品，自動更新庫存清單，讓購物與家庭支出更精準有效率。

此外最酷的是，當你站在冰箱前說聲「What’s for Today?」 功能會根據現有食材推薦食譜；若你在網路上看到一支烹飪影片，「Video to Recipe」 功能甚至能將影片自動轉換為分步驟的文字教學，並同步傳送至烤箱預熱，讓備餐過程一氣呵成，像是 AI 廚師直接從旁協助你，讓煮餐過程更順暢。

新款三星新款旗艦掃地機器人 Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra，則升級搭載 Qualcomm Dragonwing 處理器與 Active Stereo 3D 感測器，提高環境辨識能力，成為能識別咖啡、果汁等有色液體，就連在地板上難以察覺的「透明水漬」也能精準閃避，還能兼職當居家保全，當屋主外出時，能巡視家中回報寵物動態，若發現異常活動會即時發送通知。

而新一代 Bespoke AI AirDresser 電子衣櫥也登場，新增 Auto Wrinkle Care 功能，主打利用強力氣流與高溫蒸氣，能自動撫平掛在櫃內襯衫的皺褶，讓忙碌的上班族早晨省去熨燙衣物的時間。

▲CES智慧冰箱。（圖／三星提、翻攝GE官網）

除了三星的 AI 佈局，美系家電大廠 GE Appliances 也在今年 CES 展出了一款強調理性實用的「GE Profile 智慧冰箱」。不同於單純依賴 AI 影像辨識食材，GE 選擇了更直覺的解決方案。  GE 直接在冰箱門外的飲水機上方內建一組「條碼掃描器」。使用者在喝完牛奶或用完醬料準備丟棄空瓶前，只需隨手在門口「刷」一下條碼，系統就會精準辨識商品品牌與規格，直接將其加入手機的購物清單中，徹底解決「用完就忘、去超市才想不起來」的日常痛點。

此外冰箱也搭載 FridgeFocus 智慧攝影系統，透過內建於照明燈條中的廣角鏡頭，使用者即使身在超市，也能透過手機 APP 即時查看冰箱內部的庫存畫面，避免重複購買與減少食物過期浪費。

為了實現從「清單」到「購買」的自動化，GE 將其 SmartHQ 應用程式與生鮮外送平台 Instacart 深度整合。當掃描條碼建立清單後，使用者可一鍵下單，讓食材自動送到家門口。這款結合了實體掃描與自動補貨功能的四門旗艦冰箱，售價約為 4,899 美元，約新台幣 16 萬元，預計於今年 4 月在北美率先上市。

三星, Samsung, CES 2026, Google Gemini, Family Hub, 智慧冰箱, AI Vision, 影片轉食譜, Bespoke AI, 掃地機器人, 水漬辨識, 電子衣櫥, Qualcomm, 智慧家電, GE

