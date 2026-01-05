fb ig video search mobile ETtoday

女神宋慧喬超凍齡！肌膚嫩到發光全靠「24K純金氣墊粉餅」

記者曾怡嘉／台北報導

女神宋慧喬近日在個人IG分享一系列時尚大片，其中中性俏麗的短髮造型搭配清新細緻的妝容，迅速成為粉絲及媒體的關注焦點。但備受注目的仍是她超凍齡的狀態，她自然近乎裸感的妝容，更顯女神的透明感，原來她使用的是即將上市的嬌蘭24K純金光透精華氣墊粉餅。

▲▼宋慧喬底妝。（圖／翻攝自IG/宋慧喬、品牌提供）

▲宋慧喬肌膚嫩到發光。（翻攝自IG/kyo1122）

仔細觀察宋慧喬的底妝相當輕薄，恰到好處的遮瑕力，細看卻沒有粉感，這款嬌蘭全新純金光透精華氣墊粉餅，蘊含頂級白牡丹萃取，並加入黑蜂蜂蜜，以卓越修護功效突破了保養與彩妝的界線，帶來上妝即養膚的加乘效果。

▲嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅，3,150元。

同時，24K純金雙面粒子的成分，能立即打造輕透水光的妝容，加上全新服貼網紗技術，即在粉底質地表面覆蓋一層精細織網，讓配方中所有珍貴高效成分的功效得以在肌膚上充分展現、讓彩妝與保養的得以完美平衡，

▲愛馬仕 光采霧感保養粉底，33ml，4,900元。

此外，愛馬仕也推出品牌第一款粉底液-光采霧感保養粉底，由愛馬仕美妝創意總監 Gregoris Pyrpylis 精心打造，結合高效彩妝表現與護膚級配方，質地如乳液般柔滑輕盈，上妝後能自然融入肌膚，均勻膚色並柔焦瑕疵，呈現宛如第二層肌膚般的細緻妝效，訴求中度遮瑕力 ，妝效最長可維持 16 小時。

