小寒來臨必吃臘八粥　營養師「這樣吃」教你暖胃又補氣！

▲▼營養師教你小寒吃臘八粥。（圖／Unsplash）

▲營養師提醒要把臘八粥當作正餐，以免攝取過多澱粉量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

今（5日）迎來農曆節氣「小寒」，也是代表天氣真的要變嚴寒了，營養師夏子雯分享，小寒正適合吃「臘八粥」，裡面包含多種穀物、豆類、乾果等豐富食材，營養均衡適合冬季食用，有助暖胃和補充能量。

營養師夏子雯分享，臘八粥的食材通常有糯米、小米、糙米、大米、紅豆、白果（銀杏）、栗子、藕乾、薏米、蓮子等，屬於全榖雜糧類，可提供豐富的碳水化合物和膳食纖維。再加上花生、松仁、核桃仁、杏仁等油脂和堅果種子類
，甜味來源則是來自紅棗、桂圓，再加上紅糖、白糖等，具有健脾養胃、補氣養血、暖身驅寒的功效。

▲▼營養師教你小寒吃臘八粥。（圖／翻攝自FB/貼近你生活的營養師-夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

後來的臘八粥還演變成鹹粥，像是以肉片、木耳、蝦仁等材料煮成的鹹粥，用料豐富是臘八粥的最大特色，因此能攝取到豐富的碳水化合物、好油脂、膳食纖維、維生素與礦物質。營養師也提醒，大家不要將臘八粥當作點心，而是要當作正餐，粥內有澱粉搭配豐富的蛋白質，就是營養均衡的一餐，吃的時候順序建議先吃蛋白質再吃蔬菜，才是臘八粥。

因臘八粥備料繁複不易準備，現代人可以用八寶粥來替代，可以倒在碗中或是隔水加熱，熱熱的吃才幸福，但建議要選擇低糖版本，才不怕糖量太高給身體帶來多於負擔。

標籤:小寒, 臘八粥, 冬季養生, 營養均衡, 八寶粥

