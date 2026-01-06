fb ig video search mobile ETtoday

周子瑜香港遊同款棒球帽詢問度飆升　韓國小眾品牌台幣千元無痛入手

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

TWICE台灣成員周子瑜近幾年的時尚影響力有目共睹，從私服曾經提過的「柯基包」，到出席精品品牌活動……一一掀起討論，先前擔任維密大秀表演嘉賓時所穿的同款內衣，更是在全球都形成搶購的情況！而最近子瑜又來帶貨什麼了呢？身為粉絲兼時尚愛好者不要錯過了！

周子瑜香港遊同款棒球帽是這頂！韓國小眾品牌台幣千元無痛入手

周子瑜出遊棒球帽是這款！

周子瑜這回前往香港旅遊，以休閒低調的裝扮為主，身為偶像明星棒球帽可絕不能少！她穿著排扣高領T恤搭配丹寧褲裝，在基礎的造型中用細節來展現品味，頭上的棒球帽看似是一頂平平無奇的黑色帽子，但其實上頭有著兩個可愛的綁結設計，細看很不一般！也悄悄地引起了粉絲們的注意，同款詢問度瞬間飆升。

周子瑜香港遊同款棒球帽是這頂！韓國小眾品牌台幣千元無痛入手

原來周子瑜這回出遊的同款棒球帽來自韓國小眾帽飾品牌ONGO（온고），品牌以韓國傳統結繩和花結為特色，融入街頭風格的棒球帽當中，並透過「Old Things Never Die」作為品牌宗旨，將充滿歷史的傳統文化與現代結合。其實ONGO早已在社群火紅了一段時間，受到BABYMONSTER成員Rora、TWS成員JiHoon……等明星的私下喜愛，這回有了子瑜的加持，相信又將掀起一波熱潮。

周子瑜香港遊同款棒球帽是這頂！韓國小眾品牌台幣千元無痛入手

周子瑜的同款為此款天鵝絨材質的雙結棒球帽，散發淡淡的光澤感，在綁結的末端運用方形的金屬扣點綴，成為低調中的亮點，後方則有品牌標誌性的雙心與標語刺繡，定價為53,000韓元，約台幣1,100元即能入手！

周子瑜香港遊同款棒球帽是這頂！韓國小眾品牌台幣千元無痛入手

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 眼鏡控心臟爆擊！Cortis同款眼鏡墨鏡盤點：趙雨凡、安乾鎬超帥造型是這支，台幣11元入手主訓同款？

Nike、Jacquemus聯名Moon Shoe未公開色Lisa穿上了！新年貼文曝光「棕色」款

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 周子瑜, 棒球帽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

ET Fashion

推薦閱讀

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

炎亞綸入手210萬「錶王」　戴複雜功能錶寵自己

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

路易莎咖啡明起調漲！咖啡餐飲90款品項直接貴5元

路易莎咖啡明起調漲！咖啡餐飲90款品項直接貴5元

上班像是在「消耗人生」？中了這3點就該果斷離職 2026年學會設立界線！「4個重點」讓你遠離爛人和無謂煩惱 2026「木質花香調」香水10款推薦　網推「噴在衣服上很神」天氣變冷更適合 2026短髮範本！8款韓星「好整理短髮」範本一次看　IU、Karina都剪短 什麼是Self-Date自我約會？「3個優勢」學會把快樂交回自己手上 Tiffany 迷你鑰匙鍊墜好甜　點綴粉紅藍寶石吸睛 Seiko幾何稜角機械錶重生　東京地平線成面盤美景

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面