周子瑜香港遊同款棒球帽詢問度飆升　韓國小眾品牌台幣千元無痛入手

TWICE台灣成員周子瑜近幾年的時尚影響力有目共睹，從私服曾經提過的「柯基包」，到出席精品品牌活動……一一掀起討論，先前擔任維密大秀表演嘉賓時所穿的同款內衣，更是在全球都形成搶購的情況！而最近子瑜又來帶貨什麼了呢？身為粉絲兼時尚愛好者不要錯過了！

周子瑜出遊棒球帽是這款！

周子瑜這回前往香港旅遊，以休閒低調的裝扮為主，身為偶像明星棒球帽可絕不能少！她穿著排扣高領T恤搭配丹寧褲裝，在基礎的造型中用細節來展現品味，頭上的棒球帽看似是一頂平平無奇的黑色帽子，但其實上頭有著兩個可愛的綁結設計，細看很不一般！也悄悄地引起了粉絲們的注意，同款詢問度瞬間飆升。

原來周子瑜這回出遊的同款棒球帽來自韓國小眾帽飾品牌ONGO（온고），品牌以韓國傳統結繩和花結為特色，融入街頭風格的棒球帽當中，並透過「Old Things Never Die」作為品牌宗旨，將充滿歷史的傳統文化與現代結合。其實ONGO早已在社群火紅了一段時間，受到BABYMONSTER成員Rora、TWS成員JiHoon……等明星的私下喜愛，這回有了子瑜的加持，相信又將掀起一波熱潮。

周子瑜的同款為此款天鵝絨材質的雙結棒球帽，散發淡淡的光澤感，在綁結的末端運用方形的金屬扣點綴，成為低調中的亮點，後方則有品牌標誌性的雙心與標語刺繡，定價為53,000韓元，約台幣1,100元即能入手！

