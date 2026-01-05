fb ig video search mobile ETtoday

果肉白絲別剝！營養師揭柑橘營養好處　消除疲勞又能增加抵抗力

>

▲▼營養師揭柑橘營養好處。（圖／Unsplash）

▲橘子營養價值很高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

柑橘是冬天最受歡迎的水果之一，酸甜口感讓人一片接一片，但不少人吃橘子時都會把果肉上的白絲剝掉，營養師高敏敏提醒，這些白絲其實超營養，吃下去還能保護身體，細數柑橘的營養好處一次看！

營養師高敏敏分享，柑橘營養密度其實很不錯，尤其在氣溫多變的冬天，想要補充保護力或增加纖維量，吃一顆橘子剛剛好，輕鬆又沒負擔。

▲▼營養師揭柑橘營養好處。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#保護心血管

柑橘富含柑橘多酚，能幫助降低體內發炎反應，也能維持血管彈性與順暢度，對常吃外食或油膩餐點的人來說非常加分，是日常心臟保養的小幫手。

#提升孕期營養

柑橘裡的葉酸能協助紅血球生成，也能幫助減少疲累感，對孕媽咪來說是每天都不能忽略的基礎營養。

#幫助排便順暢

天然膳食纖維能刺激腸胃蠕動，讓糞便更柔軟更好排出，很適合久坐族、外食族或排便不順的人，吃完隔天肚子會更輕鬆。

#增強保護力

內含維生素C對免疫細胞運作非常重要，能提升身體的防禦能力，同時也能幫助降低壓力造成的負擔。

#消除疲勞

維生素B群能參與能量代謝，幫助恢復活力，找回身體的運作效率，無論是熬夜、壓力大或精神不濟，吃顆柑橘都是溫和又天然的補充方式。

#保護眼睛、皮膚

β-胡蘿蔔素能維持視覺功能，也能保護皮膚與黏膜的完整性，對長時間盯螢幕的人來說非常重要，讓雙眼和肌膚都有更好的基礎保護。

#消水腫、控血壓

鉀能幫助排出多餘鈉離子，對於容易水腫的人很適合，也能協助維持正常血壓。

#保護呼吸道

維生素C與鉀能降低呼吸道發炎機率，也讓氣管維持較好的舒適度。

★果肉上的白絲別剝掉

果肉上的白絲也叫「橘絡」或「白絡」，富含橙皮苷，有助抗發炎、抗氧化、降血脂、控血壓，對心血管保護超級有幫助；豐富的膳食纖維能增加飽足感，不只能延緩血糖上升，也能幫助排便。

