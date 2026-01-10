fb ig video search mobile ETtoday

染燙後護髮8秘訣髮型師也推薦　留住高級色、養出女團級柔順光澤

>

染燙後護髮8秘訣！髮型師也推薦的修護策略：留住高級色、告別乾燥稻草頭，養出女團級柔順光澤

▲宋雨琦。（圖／取自yuqisong.923 IG，下同）

圖文／CTWANT

染燙完的那一刻總是人生髮質的巔峰。但隨著新年假期結束，洗髮次數增加與生活習慣的影響，不少人會發現美麗的髮色開始褪色，燙過的捲度也變得乾枯毛躁。事實上，染燙後的護理比染燙過程更重要。從洗髮水溫、產品選擇到梳頭細節，只要掌握正確的養護邏輯，妳也能在家打造出沙龍級的高質感髮質，讓新年好運從「頭」開始！

染燙後護髮全攻略：先燙後染效果最持久

若想同時改變捲度與色澤，專業髮型師建議務必「先燙再染」。因為燙髮的高溫與藥水會破壞色素粒子，若先染後燙會導致嚴重褪色。兩者之間建議間隔一週，給予髮絲喘息的機會。

染燙後護髮8秘訣！髮型師也推薦的修護策略：留住高級色、告別乾燥稻草頭，養出女團級柔順光澤

染燙後護髮全攻略：低溫洗髮保護油脂

隨著天氣轉涼，許多人習慣用熱水洗頭，但過熱的水會帶走保護性油脂，導致髮絲乾枯。建議使用「溫熱水」洗護，能有效鎖住水分與色澤。

染燙後護髮全攻略：根據髮色選擇洗髮精

染後最怕變枯黃。一般染髮請選用「護色洗髮精」；若有漂髮則需選用「矯色洗髮精」——冷色調選藍紫色、暖色調選橘紅色，精準校正色偏。

染燙後護髮8秘訣！髮型師也推薦的修護策略：留住高級色、告別乾燥稻草頭，養出女團級柔順光澤

染燙後護髮全攻略：使用髮膜替代潤髮乳

受損髮質單靠潤髮乳的表面滑順是不夠的。髮膜能深入髮芯修補空洞，建議染燙後改為每日使用，才能真正達到結構性修護。使用髮膜時，先用梳子梳開糾結，再以手輕輕按摩髮絲幫助養分吸收，停留10分鐘效果更驚人。

染燙後護髮全攻略：髮油是柔順防線

吹髮前擦髮油能增加光澤並抗熱；早晨出門前於髮尾輕抹，還能防止惱人的冬日靜電。

染燙後護髮8秘訣！髮型師也推薦的修護策略：留住高級色、告別乾燥稻草頭，養出女團級柔順光澤

染燙後護髮全攻略：減少造型器頻率

染燙後的髮絲正值脆弱期，應盡量收起電捲棒與平板夾。若非用不可，請務必先使用抗熱產品打底。

染燙後護髮全攻略：毛巾按壓取代搓揉

洗頭後嚴禁拿毛巾用力搓頭髮！這會導致毛鱗片嚴重受損。應以「輕壓吸水」後盡快吹乾，避免髮絲長時間處於脆弱的濕潤狀態。

染燙後護髮8秘訣！髮型師也推薦的修護策略：留住高級色、告別乾燥稻草頭，養出女團級柔順光澤

染燙後護髮全攻略：木質髮梳按摩頭皮

頭髮的光澤源自健康的頭皮血液循環。建議早晚使用木質大板梳梳理全頭，透過梳齒按摩頭皮，能緩解緊繃感並幫助減少掉髮，讓新生髮絲更健康有神。

延伸閱讀
不是性愛畫面最噁！律師被腥夫「這照片」毀三觀：已把對方放進生活裡
最低時薪調漲至196元！手搖飲老闆嘆「一天賺不到人事成本」：多賤才會開店
原始連結

關鍵字：

周刊王, 染髮, 髮色, 燙髮, 護髮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 On馬年限定新跑鞋！3大經典款Cloud系列配色升級、免綁鞋帶超好搭 周子瑜太甜辣！穿「維密粉紅內衣」曬好身材　女神同款揭曉 停止重複抱怨！學會「4件事」教你轉念　告訴自己現在開始改變 CASIO戶外運動錶染上山林綠　錶帶熱壓歷年型號慶30周年 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面