Lulu絕美婚紗換3套超吸睛！低胸馬甲搭花卉蕾絲　甜牽陳漢典上演頭紗吻

記者鮑璿安 ／綜合報導

陳漢典、Lulu在去年登記結婚，兩人宣布將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，稍早驚喜曝光了婚紗照，兩人選在日本富士山、河口湖取景，讓畫面甜到像電影劇照。而婚紗細節也搶先公開，Lulu身穿 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，仙女般的造型寫下歷史性一刻。

▲Lulu身穿 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，仙女般的造型寫下歷史性一刻。（圖／天地合提供）

Lulu的禮服以經典低胸剪裁為主軸，拉出優雅頸肩線條，搭配大面積白紗與頭紗垂墜，站在湖畔光線下有種柔霧濾鏡感，禮服上身以貼身馬甲式結構撐出腰線，胸口是微V線條，視覺上很顯氣質，整件禮服鋪滿細緻花卉蕾絲，增添柔美氛圍。此外，她另一套造型選用高領蕾絲以及全透膚長袖設計，蕾絲一路延伸到手臂，讓端莊和浪漫同時成立，有一種若隱若現的細膩性感，裙身一路往下自然放大，屬於大A字裙擺，也非常有記憶點。





▲兩人也嘗試了較為休閒的「輕婚紗」造型，來自SIMONE ROCHA的珍珠髮飾以及短頭紗成為亮點 。（圖／翻攝IG）

兩人也嘗試了較為休閒的「輕婚紗」造型，來自SIMONE ROCHA的珍珠髮飾以及短頭紗成為亮點，將Lulu的金髮襯得更柔亮，演繹了娃娃式澎袖短袖禮服，堆出份量感，胸口還點綴一圈珍珠感飾邊，十分有少女的儀式感。陳漢典也呼應此元素，外搭深色西裝外套，上面有立體花朵刺繡點綴，帥氣指數破表。

至於婚禮當天的婚紗，LULU也先小小預告同樣會穿 Demetrios Bridal Room 旗下品牌婚紗，並用「優雅兼具性感」六字形容，保證尺度與驚豔度都會到位，留給賓客一個最期待的時尚彩蛋。