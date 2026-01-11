臺虎推「香檳蘋果酒」圍爐解膩　可口可樂馬年瓶超商第2件6折

▲臺虎推香檳蘋果酒，讓圍爐有新味 。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著 2026 年農曆春節腳步逼近，家家戶戶開始張羅年菜與圍爐飲品，今年飲品界也吹起濃濃的「馬年」風潮，臺虎推出以香檳來發酵的蘋果酒，包裝跟口味都充滿濃濃節慶風；可口可樂則用極富寓意的馬年奔騰結合煙火，在桌上就綻放過節歡樂，還加碼抽獎讓你新春有驚喜。

臺虎精釀今年針對春節歡慶，不同於以往的啤酒主打，推出選用香檳酵母發酵的「馬到蘋安」香檳蘋果酒，主打乾淨純粹的酒體與細緻綿密的氣泡感 。在釀造過程中加入了烘烤橡木，讓清新的果香中多了一層如葡萄酒般溫潤的木質調，喝起來有接骨木花與山茶花的淡雅花香，入口清爽不甜膩，適合作為開胃酒或是搭配年菜解膩 。

包裝設計利用光柵動態視覺設計，在抽出酒瓶時，就能看見瓶身上的潔白駿馬與猛虎彷彿在眼前飛越奔馳，寓意著好運一馬當先，作為送禮或自用都很可以，售價 880 元。

而聚會定番的可口可樂，今年則走「復古潮」與「數位互動」路線。為了迎接馬年推出限定的「Coke！馬年綻放瓶」，瓶身設計以奔騰躍馬結合煙火與氣泡圖騰，視覺效果充滿節慶喜氣 ，並推出「歡聚好禮立即抽」活動，消費者購買金蓋包裝並掃描瓶蓋內的 QR Code 就能立即抽獎，獎項包括造型超酷的復古潮攝影機、歡樂聚疊疊樂等。

可口可樂表示，即起至 2／3 日於 7-ELEVEN 購買指定 600mL 系列飲品，可享第 2 件 6 折；於全家便利商店購買可口可樂水蜜桃口味 600 mL 寶特瓶，可享第2件10元優惠。

