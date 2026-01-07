趙露思「蘋果養顏水」食譜曝光！中醫師提醒火氣大、冒痘痘要注意

▲趙露思的蘋果養顏水，吹起一波養顏飲風潮。（圖／翻攝自小紅書/趙露思、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

趙露思愛喝的「蘋果養顏水」正當紅，據說飲用有助於調理氣血循環、改善疲憊感，一起聽聽中醫師吳明珠和營養師高敏敏就專業角度建議，一起揭開蘋果養顏水的秘密！

#趙露思蘋果養顏水

準備材料：

1. 帶皮切片蘋果 1 顆｜約 100 kcal

蘋果富含膳食纖維與維他命 C，槲皮素 有助抗氧化與日常保養。

2.黃耆 3 片｜約 20 kcal

黃耆是中醫常用補氣藥材，有助於補氣提神，屬於溫和型調理食材。

3.去籽紅棗 3-4 顆｜約 65 kcal

紅棗含多酚類與天然甜味，可以讓飲品口感溫潤順口，同時減少額外加糖需求。

4.枸杞 一小把｜約 40 kcal

富含 β 胡蘿蔔素，有助維持肌膚屏障，支持抗氧化與氣色穩定。

5.麥冬 少許｜約 15 kcal

麥冬性質溫潤偏涼，可平衡補氣食材，讓整體不燥熱。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

製作方式：

所有材料一起放入鍋中，再加入600 毫升清水，小火煮約 10 分鐘即可。

營養師高敏敏也提醒，蘋果因為煮過，所以內含的維他命C會下降，建議帶皮、切厚片，不煮超過15分鐘，且紅棗含糖量偏高，建議放1-2顆就好，中醫師吳明珠指出，黃耆也屬於補氣食材，建議火氣大、冒痘痘的人要減量或是替換其他食材。

除了蘋果養膚水以外，日常養成好的養膚習慣更為重要，養氣色不是短期衝刺而是每天飲食與生活的累積，把均衡飲食當基本功，養顏水當輔助即可。

#補充足夠水分

水分是肌膚穩定的基礎，能幫助維持角質層含水度，讓肌膚不易乾燥與粗糙。

#每天吃 3-5 色蔬果

不同顏色蔬果含有不同植化素，有助抗氧化與抗發炎，從飲食支持肌膚防禦力。

#每天一小把堅果

堅果富含維他命E與礦物質鎂，有助油水平衡與細胞穩定，讓肌膚狀態更平衡

#規律運動習慣

每日輕度運動可促進血液循環，幫助代謝廢物與營養輸送，讓肌膚維持良好更新力。