抹刀＋粉底液一瓶搞定！彩妝大師游絲棋精選亞洲肌調色　偽素顏輕鬆GET

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

開架美妝可以無壓力的是用各種產品，一直以來都深受許多愛美女性喜愛，加上輕鬆負擔的價格，總是能讓人欲罷不能的逛上幾小時，近期在開架市場也有許多厲害新作，不僅有大師加持，更是有可愛造型，甜甜價就可以有小確幸。

＃MEKO × 游絲棋 原野肌密無痕抹刀粉底液，30ml、售價589元

MEKO,游絲棋,巴黎萊雅,曼秀雷敦,保養,抗痘。（圖／品牌提供）

台灣品牌MEKO在開架通路擁有眾多美妝單品與工具，這次攜手彩妝大師游絲棋設計出工具與粉底二合一的粉底液，不需要再攜帶一大堆彩妝小物，直接就可以在臉部肌膚鋪開細緻底妝，也可以直接刷開在粉撲上，快速上妝還不沾手，並針對亞洲女性膚色調配出專屬色調，冷暖兩大色系輕鬆擁有自然勻淨膚質。

＃巴黎萊雅 A醇PRO小臉精華乳，110ml、售價999元

近年話題持續延燒的A醇是不少抗老產品必備的成分，以高效封存A醇PRO活性，可以縮短肌膚耐受期，同時又能夠給予膚質有感抗皺緊緻，結合維他命C、緊緻胜肽、積雪草精萃、依克多因，絲滑乳狀質地，一抹迅速吸收，加強保濕滋潤之餘，更可以達到舒緩效果。

＃曼秀雷敦 集中抗痘精華液，13ml、售價450元

MEKO,游絲棋,巴黎萊雅,曼秀雷敦,保養,抗痘。（圖／品牌提供）

專注在痘痘肌膚調理，曼秀雷敦推出首支抗痘精華液，選用2%水楊酸及4%菸鹼醯胺，並且加入獨家ACNITECH抗痘成分，搭載高效包裹技術，擁有4倍滲透力，能夠將高效精華注入肌膚底層，讓痘痘狀態得以舒緩，同時淨化暗沉問題，讓肌膚重拾健康細緻狀態。

MEKO, 游絲棋, 巴黎萊雅, 曼秀雷敦, 保養, 抗痘

