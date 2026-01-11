2026聯名混得好！麻將掛飾新年必備、史努比小屋耳機包可愛帶著走

fb ig video search mobile ETtoday

COACH x CLOT聯名系列帶有2個品牌極高的辨識度。（右）Tabby COACH CLOT 26單肩手袋 NT$19,800、（左）Tabby 26經典SIGNATURE丹寧COACH CLOT單肩手袋 NT$18,800

▲COACH x CLOT聯名系列帶有2個品牌極高的辨識度。（右）Tabby COACH CLOT 26單肩手袋 NT$19,800、（左）Tabby 26經典SIGNATURE丹寧COACH CLOT單肩手袋 NT$18,800。

圖文／鏡週刊

當聯名不再只是標誌的並置，而是態度與語言的交會，在2025年終銜接2026年的開頭，合作系列展現出更成熟的風格對話。Peanuts與Anya Hindmarch二度攜手，讓童趣在精緻工藝中被重新書寫；COACH與CLOT以文化為線索，勾勒了當代街頭的紋理；ISSEY MIYAKE與ASICS將機能轉化為設計語彙；Kangol聯手Mastermind，以暗黑符號強化風格輪廓。品牌之間每一次的合作，都讓我們對熟悉的輪廓，多了一個值得再看的理由。

▲經典SIGNATURE丹寧水手帽。NT$2,900。（COACH提供）

▲嵌花休閒連帽衫。NT$15,400。（COACH提供）

COACH宣布與陳冠希主理的潮流品牌CLOT展開重磅聯名，完全就是紐約街頭的率性遇上東方的創意視野啊！這是一場專為新世代打造的玩趣實穿實驗，迸發出的火花灑落在COACH經典皮革、丹寧材質與CLOT標誌性的紅色調結合，成為中式盤扣及絲綢印花；馬車造型吊牌融合雙方Logo現身、特別打造的超萌餃子掛飾與CLOT熊貓吉祥物「凝凝」，都為整體風格注入活潑靈魂。

▲經典SIGNATURE丹寧小掛包。NT$8,500。（COACH提供）

▲麻將造型掛飾。NT$2,200。（COACH提供）

▲凝凝熊貓造型掛飾。NT$6,800。（COACH提供）

▲餃子造型掛飾。NT$3,200。（COACH提供）

▲Kangol x Mastermind 2025限量聯名系列。各NT$3,680。（俊嶽提供）

Kangol與Mastermind再度合作推出的，是以全黑基調貫穿出一個酷斃了的冬天！強烈的DNA展現在Mastermind標誌性的骷髏刺繡與Kangol經典帽型的融合，包括以加厚寬大的帽冠結構搭配極致柔軟的仿毛材質蒙古帽、將鴨舌帽型重新演繹後縮短帽簷比例、加深帽冠輪廓，並於後側加入現代感拼接結構、以及最具代表性的鐘型帽，為冬季造型注入鮮明而純粹的暗黑風格主張。

史努比帶路

▲Snoopy Mortimer包款。NT$96,58（CLUB DESIGNER提供）

▲Snoopy Camping in Monday耳機包。 NT$14,580（CLUB DESIGNER提供）

總是在低調中藏著趣味的英國配件設計師品牌Anya Hindmarch，二度攜手Peanuts推出全新的Beagle Scout聯名系列，看著Snoopy帶領Woodstock及夥伴們行軍、露營、划船，讓漫畫中充滿冒險精神、幽默與溫度的俏皮世界，轉化為實用性的時尚配件；當角色插畫、探險徽章融入細節，即顯現在品牌標誌性的Mortimer包款、尼龍包系列、以及各式日常使用的生活配件。迎接新年的方式有很多，讓這些小可愛陪你開啟2026的新視野吧！

▲Snoopy尼龍包系列後背包。NT$29,580（CLUB DESIGNER提供）

▲Snoopy Hiking拉鏈小夾。NT$11,580（CLUB DESIGNER提供）

▲Woodstock掛飾。NT$6,580（CLUB DESIGNER提供）

▲SSEY MIYAKE X ASICS聯名推出ISSEY MIYAKE FOOT「HYPER TAPING」，鞋面則結合皮革與網布異材質設計。（君梵提供）

提到壁虎，會聯想到什麼呢？在ISSEY MIYAKE與ASICS手中，牠的足部獨特結構成為靈感，讓ISSEY MIYAKE FOOT聯名鞋款「HYPER TAPING」，以摔角鞋外底、厚實且原創的彈性束帶呈現Taping（肌貼）概念，推出螢光綠、全黑及全灰3種配色，讓人出門時不再慌亂，迅速搞定造型。

▲黑色ISSEY MIYAKE FOOT。NT$8,280（君梵提供）

▲灰色ISSEY MIYAKE FOOT。NT$8,280（君梵提供）

▲靈感源自壁虎足部的獨特結構。（君梵提供）

