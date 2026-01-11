開春時髦運動鞋服清單搶先穿　lululemon神褲還收小腹、NB 1080v15超好跑

▲開春第一波時髦運動裝備。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

跨年倒數一過，連續聚餐、宵夜不間斷，肚子先誠實地圓了一圈。新年新希望就是該動起來了吧？開始運動這件事，穿對真的很重要，讓自己甘願出門、願意流汗，還能順便把造型感顧好。開春第一波，就從「時髦運動裝備」下手，一穿上就自帶行動力。

高強度訓練派首選：lululemon Train 系列

如果運動清單寫著間歇、重訓、有氧全包，那Train系列絕對是核心戰友。Wunder Train No Line™高腰緊身褲今年進化成「無前縫線設計」，對女生來說根本是福音—視覺俐落、穿著零尷尬，動再大也不怕卡，重點可以把小腹收好、超顯瘦。

▲（圖／品牌提供）



快乾布料專為高溫流汗設計，運動完依然乾爽，少了黏膩感，專注度直接提升。25吋與28吋褲長選擇，無論高個或小隻女都能找到完美比例，再搭配同系列Full ZipJacket，從健身房到咖啡店一套搞定。

▲lululemon Wunder Train Full Zip Jacket／4,480元，Wunder Train No Line HR Tight 28”／3,680元。（圖／品牌提供）

休閒派也要有態度：lululemon Scuba 系列

不是每天都要爆汗，更多時候需要的是「看起來很會運動」的舒適穿搭。Scuba系列這季的Black Plum色調自帶節慶與質感濾鏡，寬版剪裁漏斗領半拉鍊上衣，用棉質混紡搖粒絨布料撐起柔軟又保暖的幸福感。搭配中腰寬管褲，整套就是「下樓倒垃圾也很時尚」的最高境界。

▲Scuba 寬版剪裁漏斗領半拉鍊式上衣／3,980元，Scuba 中腰寬管褲／3,980元。（圖／品牌提供）

街頭感運動潮流：UNDER ARMOUR UA Unstoppable 系列

想把運動服穿出態度，UA Unstoppable直接命中潮流關鍵字。寬版剪裁加上工裝風多口袋，整體輪廓俐落有型，高彈性防撕裂面料再結合UA Storm防潑水科技，實穿度完全在線。短版外套搭Cargo長褲，街頭感滿分，不只適合運動，更是日常穿搭的風格武器，完美詮釋運動裝就是自我個性。

▲Unstoppable WvnRstop短版外套／3,680元，RstopCargo長褲／3,580元。（圖／品牌提供）

好動好舒適交給它：New Balance Infinion 1080v15

穿搭完成，腳下當然不能馬虎。1080v15是那種一穿就懂的跑鞋，升級後的Infinion中底，在緩震、回彈與穩定之間找到完美平衡，長時間跑步也不易疲勞。工程網布鞋面貼合腳型又透氣，包覆感安心卻不壓迫，專心呼吸、專心前進。

▲New Balance Infinion 1080v15／4,680元。（圖／品牌提供）

▲New Balance Infinion 1080v15／4,680元。（圖／品牌提供）

新年運動不必太嚴肅，從一套好看的運動服、一雙舒服的跑鞋開始，讓「動起來」這件事變得更時髦，也更容易持續。畢竟，願意出門的那一刻，你就已經贏過沙發上的自己了。

延伸閱讀

▸ 白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

▸ 新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

▸ 原始連結