IKEA春節讓你「編馬辮」　HOLA錢豬抱枕有夠可愛

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

▲IKEA、HOLA推出春節家居，各有趣味，此為 IKEA限量FÖSSTA新春系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導 

農曆新年將近，不少人開始為家中除舊佈新。今年春節檔期，IKEA 與 HOLA 皆推出以「新年氛圍」為核心的系列企劃，前者以生肖意象結合北歐設計語彙，打造輕鬆入手的新春家飾；後者則從台灣文化記憶出發，攜手插畫家與職人品牌，讓年節佈置多了幾分情感溫度，也同步祭出春節期間的消費回饋方案，別嫌早，春節佈置現在就可以開始。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供） ▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

以北歐簡約風格為主軸的 IKEA，今年推出限量 FÖSSTA 新春系列，設計靈感圍繞 2026 年生肖「馬」，以俐落剪影呈現奔跑姿態，並加入可自行編織的立體鬃毛設計，讓家飾本身具備互動性，替年節佈置增添玩味感。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

系列中同時融入象徵「年年有餘」的金魚元素，透過柔和線條與紅、粉色調，平衡節慶氛圍與居家日常感。從門墊、靠枕套、裝飾燈到餐具，產品橫跨玄關、客廳與餐桌，適合用少量單品快速轉換年節氛圍，讓空間在過年期間保有喜氣，同時不顯過於繁複，日常生活也能使用。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

IKEA 同步推出春節檔期優惠，配合 FÖSSTA 新春系列登場，即起至 2／4 期間，卡友於門市或線上通路購買家具與家飾，單筆消費滿 3,000 元可獲得 200 元商品抵用券，滿 5,000 元可獲得 500 元商品抵用券。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

相較於 IKEA 以國際化設計語言切入，HOLA 的新年企劃則更著重「台灣人熟悉的年節記憶」。今年 HOLA 攜手插畫家朱緹 dee chu，以復古童玩為靈感，打造一系列春節聯名家飾。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

dee chu 聯名系列將小豬撲滿、搖搖馬、劍玉、蝴蝶炮等童年記憶轉化為抱枕、斗方、紅包袋、吊飾與餐桌小物，設計中融入諧音與象徵意義，例如以小豬代表「財源滾滾」、搖搖馬呼應馬年「馬到成功」，讓祝福自然融入日常空間，而非僅一次性的年節裝飾。整體風格偏向溫暖復古，適合希望家中「年味濃一點、但又不想過度制式」的消費者。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

迎接農曆新年，HOLA 於即起至 2／11 推出春節檔期優惠，門市消費單筆滿 3,000 元即可獲得 300 元抵用券（官網與合營專櫃不適用）。針對高單價家具或大量採購族群，門市同步推出單筆消費滿 1 萬元現折 1,000 元，滿 5 萬元現折 6,000 元，滿 8 萬元現折 12,000 元。HOLA 官網與 APP 則推出單筆消費滿 2,000 元現折 300 元的優惠回饋。

▲IKEA、HOLA推出春節家居系列，各有風格。（圖／品牌提供）

業者表示，自 1／17 起門市單筆消費滿 299 元，並完成 LINE 好友綁定，即可獲得限量寵物拜年帽，讓家中毛寵也能有過年風。

IKEA, HOLA, 春節佈置, 新年家飾, 農曆新年, 居家換新, 春節優惠, 家具家飾, 年節布置

