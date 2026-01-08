晚上吃水果會胖、水果吃多真的健康？水果5大迷思全解析

▲草莓含較多膳食纖維與果酸，吃過量容易腹瀉、腹脹。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

水果富含維生素、礦物質與膳食纖維，常被視為健康飲食的代表，但你知道嗎？關於吃水果，其實存在不少流傳已久的迷思。若沒有正確觀念，不但無法為身體加分，反而可能影響血糖控制或造成熱量攝取過多。

#迷思1：水果吃越多越健康

水果雖然營養，但仍含有天然果糖，吃過量同樣會轉化為熱量，對血糖與體重管理造成負擔。建議每天攝取約2至3份水果即可，重點在於「適量」而非無限制食用。

#迷思2：吃水果可以取代正餐

不少人為了減重，會直接以水果當一餐。事實上，水果蛋白質與脂肪含量偏低，長期取代正餐容易造成營養不均、肌肉流失，甚至讓代謝變慢，應該把水果應作為正餐的補充，而不是完全替代。

#迷思3：晚上吃水果一定會胖

造成發胖的關鍵不是時間，而是總熱量與份量。若晚餐後又大量吃高甜度水果，確實容易熱量超標；但若份量控制得宜，晚上少量吃水果並不一定會變胖，重點是挑對水果。

#迷思4：喝果汁就等於吃水果

現榨果汁或市售果汁常去除了膳食纖維，喝下去的糖分反而更集中，血糖上升速度也更快。相比之下，直接吃完整水果更能增加飽足感且能補充膳食纖維。

#迷思5：酸的水果比較傷胃

許多人認為酸味水果會刺激胃，其實是否不適與個人體質、空腹與否更有關。對腸胃較敏感的人，避免空腹吃即可，並非所有酸水果都需要完全避開。