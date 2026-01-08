fb ig video search mobile ETtoday

林柏宏當GUCCI 「鄰家男孩」瞬間入戲　邵雨薇要加入火鍋芋頭派

記者鮑璿安 ／台北報導

GUCCI 2026 春夏《La Famiglia》系列正式亮相，今8日邀請品牌好友林柏宏與邵雨薇一同現身活動現場，以各自鮮明風格詮釋新世代義式美學態度。系列以「家族」為核心概念，每個人呼應不同角色，林柏宏這次則是鄰家男孩，他直言：「這樣的設定對演員來說非常迷人，穿上這套衣服，就像進入那個角色的靈魂。」

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏以率性卻內斂的造型亮相，雙排扣羊絨大衣搭配 Web 織帶針織衫 。（圖／品牌提供）

林柏宏以率性卻內斂的造型亮相，雙排扣羊絨大衣搭配 Web 織帶針織衫，整體帶點 oversize 輪廓，不走正式路線，反而多了一絲「小叛逆」的隨性氣質，正好體現 Demna 筆下的 Gucci 男性形象，包款則選擇柔軟山羊皮材質的 Jackie 包。邵雨薇則以滿版 GG 圖騰造型登場， GG 洋裝搭配特色腰帶，林柏宏也特別點名她的腰帶設計，「那條皮帶真的很特別，是整體造型的亮點，讓比例更高挑。」

談到彼此的穿搭觀察，邵雨薇笑說這一系列「有種貴賓來了的感覺」，經典 GG Logo 大量運用，卻不顯浮誇。此外，對於林柏宏是吃火鍋喜歡先放芋頭的類型，邵雨薇笑稱不排斥這個組合，直言「可以加入這個陣容，組一個芋頭教」。

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2026 春夏《La Famiglia》系列正式亮相 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼ gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI SLIM手提包重新演繹經典 Jackie 1961 包款；MERCATO托特包 。（圖／品牌提供）

在《La Famiglia》系列中，包款依舊是 GUCCI 最具辨識度的風格核心之一，透過經典元素的重新比例化與材質處理，其中最受矚目的，莫過於延續經典 Jackie 血統的包款設計。以 GG Monogram 帆布、柔軟皮革製成的新尺寸 Jackie 系列，透過半月形輪廓與短肩背設計，仿舊質感保留復古韻味也更貼近日常穿搭需求；新款Jackie Slim 以極致纖薄、流暢的扁平化廓形為核心，標誌性的管狀彈簧鎖成為視覺焦點。

▲▼ balenciaga 。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

▲ LE CITY 依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 經典之作 LE CITY 強勢回歸秀場，依然是品牌的標誌性象徵，新款採用植物鞣製皮革與輕盈裂紋小牛皮，減輕了重量卻不失高級感。也同步進化為可肩背或斜挎的多功能設計，抽繩變長許多、並加入鏡子配件，都展現出 Pierpaolo 對 Balenciaga 美學的全新詮釋。

GUCCI, 春夏系列, 林柏宏, 邵雨薇, Jackie包

