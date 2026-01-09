穿了發熱衣還是冷？尺寸挑「合身不勒」才能穿出最佳保暖效果

▲全身包緊緊還是冷，可能發熱衣穿錯了！（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

低溫再下修，近來外出穿著發熱衣已成了基本配備，但不少人卻發現，明明穿了發熱衣，還是覺得不夠暖，甚至越穿越冷。其實，問題往往不在於挑選的品牌或價格，而是「尺寸選錯」與「穿法不對」。《ET FASHION》教你掌握正確觀念，就能真正穿出保暖力。

#尺寸選擇以服貼不勒為原則

發熱衣最理想的狀態，就是穿起來要貼身，過大的尺寸容易產生空隙，讓冷空氣在衣服內流動；太小則會壓迫身體，影響血液循環。建議選擇時應以「服貼不勒」為原則，肩線與腋下能貼合身形、活動時不卡卡，才是合適尺寸。若介於兩個尺寸之間，通常建議選偏小但彈性佳的款式，保暖效果會更好。

#最內層穿發熱衣「發熱效果」才會出來

發熱衣一定穿在最貼身那一層，因為發熱衣的原理，就是透過接觸皮膚吸收濕氣後產生熱能，如果中間隔了一件背心，發熱效果就會大打折扣。正確穿法應該是最內層穿發熱衣，中層搭配毛衣或刷毛單品，最外層再加上防風外套，才能同時做到保暖與鎖溫。

#發熱衣的「材質」才是關鍵

坊間的發熱衣有各種類型，像是保暖、特暖的等級，其實發熱衣不是越厚越暖，材質反而更關鍵。含有聚酯纖維或嫘縈的發熱衣，蓄熱效果通常比純棉好；純棉雖然吸汗，但不具發熱性，反而容易感到寒冷。此外，下半身保暖與防風外套也不可忽略，上下身都顧好，才能發熱衣才能真正成為冬天的保暖神隊友。