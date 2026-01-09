fb ig video search mobile ETtoday

穿了發熱衣還是冷？尺寸挑「合身不勒」才能穿出最佳保暖效果

>

▲▼發熱衣穿搭。（圖／Unsplash）

▲全身包緊緊還是冷，可能發熱衣穿錯了！（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

低溫再下修，近來外出穿著發熱衣已成了基本配備，但不少人卻發現，明明穿了發熱衣，還是覺得不夠暖，甚至越穿越冷。其實，問題往往不在於挑選的品牌或價格，而是「尺寸選錯」與「穿法不對」。《ET FASHION》教你掌握正確觀念，就能真正穿出保暖力。

#尺寸選擇以服貼不勒為原則

發熱衣最理想的狀態，就是穿起來要貼身，過大的尺寸容易產生空隙，讓冷空氣在衣服內流動；太小則會壓迫身體，影響血液循環。建議選擇時應以「服貼不勒」為原則，肩線與腋下能貼合身形、活動時不卡卡，才是合適尺寸。若介於兩個尺寸之間，通常建議選偏小但彈性佳的款式，保暖效果會更好。

#最內層穿發熱衣「發熱效果」才會出來

發熱衣一定穿在最貼身那一層，因為發熱衣的原理，就是透過接觸皮膚吸收濕氣後產生熱能，如果中間隔了一件背心，發熱效果就會大打折扣。正確穿法應該是最內層穿發熱衣，中層搭配毛衣或刷毛單品，最外層再加上防風外套，才能同時做到保暖與鎖溫。

#發熱衣的「材質」才是關鍵

坊間的發熱衣有各種類型，像是保暖、特暖的等級，其實發熱衣不是越厚越暖，材質反而更關鍵。含有聚酯纖維或嫘縈的發熱衣，蓄熱效果通常比純棉好；純棉雖然吸汗，但不具發熱性，反而容易感到寒冷。此外，下半身保暖與防風外套也不可忽略，上下身都顧好，才能發熱衣才能真正成為冬天的保暖神隊友。

關鍵字：

發熱衣, 保暖秘訣, 穿搭技巧, 尺寸選擇, 冬季必備

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面