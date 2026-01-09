fb ig video search mobile ETtoday

UNIQLO冬季最終特賣防風外套千元有找！話題繭型褲、針織衫新品搶先看

>

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 迎接 2026 早春，率先釋出一系列話題新品，從新色彩、新輪廓到新布料全面更新，同步搭配冬季保暖單品 「Final Sale」，包含防風刷毛連帽外套、PUFFTECH 輕暖科技外套等人氣款式降價，為消費者提供從冬季銜接早春的完整穿搭選擇，成為換季添購衣櫃的絕佳時機。

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲女裝防風刷毛雙面連帽外套(長袖) 優惠新價格NT$990。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲女裝 PUFFTECH 輕暖科技無領外套(印花) 0109-0115限定價格NT$1690。（圖／品牌提供）

UNIQLO 同步啟動冬季保暖單品 Final Sale，防風刷毛雙面連帽外套長袖優惠價格990元；PUFFTECH 輕暖科技外套優惠新價格NT$1490，女裝PUFFTECH輕暖科技無領外套帶來素色和印花款式，也有降價讓消費者更輕鬆入手。而本季新品最受矚目的單品之一，就是在持續在社群發酵的「繭型褲」莫屬，圓弧線條自臀部一路延伸至褲腳，修飾腿型又兼顧舒適度，成為多數身形都能駕馭的萬用褲款。延續熱度的還有 JWA 直筒牛仔褲，經典剪裁搭配白色與淺藍新色，為春夏穿搭注入輕盈氣息。

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲男女適穿 工裝短版外套 售價NT$1,990。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲女裝 防風立領布勞森外套 售價NT$1,690。（圖／品牌提供）

▲▼uq 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO and JW ANDERSON482279女裝 直筒牛仔褲售價 NT$1,290 新色。（圖／品牌提供）

針織單品同樣是早春重點，像是可機洗羅紋 POLO 針織衫，以 V 領半開襟與短版比例拉高身形視覺；柔滑棉條紋 POLO 針織衫則以學院風條紋與純棉材質，在日、韓社群掀起討論，成為千元價位中的人氣選擇。經典工裝以全新比例回歸，短版剪裁與立領設計兼顧復古與俐落感；JW Anderson 設計的拉鍊布勞森外套，則將工裝元素轉化為日常穿搭亮點。女裝系列中的工裝短版外套與防風立領布勞森外套，也因實穿剪裁與細節設計，成為換季必備。

同場加映

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲▼ 羽絨衣 。（圖／品牌提供、品牌官網）

▲MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD女款常規LOGO短版羽絨外套 淺藍，NT$7,690 。（圖／品牌提供、品牌官網）

韓星高允貞擔任MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD代言人，為大家示範最時髦的冬季穿搭，充滿居家感的淺藍 LOGO 羽絨外套展現女孩私下最放鬆的一面，擁有前胸LOGO刺繡與袖子LOGO臂章造型，搭配連帽抽繩設計，短版剪裁讓身材更加修長。此外也推薦可拆袖連帽羽絨外套，這款的袖子與連帽皆可拆卸，一衣兩穿，十分高CP值！

關鍵字：

UNIQLO, 早春新品, 保暖外套, 繭型褲, PUFFTECH

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

吃軟不吃硬的三大星座！TOP 1情緒跟安全感最重要　強硬要求當然免談

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

看似老實卻是「中央空調」星座Top 3！第一名太貼心最容易讓人誤會

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

最容易「姐弟戀」的三大星座！TOP 1年齡不是問題　 充滿活力與刺激更心動

簡直天菜伴侶！比起相貌、金錢更重要的三個隱形特徵 不只是累而已！「過勞症狀」你中了幾項？快來自我檢測 「玻璃心高敏感」星座Top 3！第一名連被已讀都焦慮　秒走心腦補 GU新年第二波降價超有感！高CP值帽T、保暖外套千元有找 禮客Outlet改裝出清萬件商品1折起　4千元休閒鞋1千有找 白髮提早報到？「3要3不要」教你擺脫白髮焦慮 日本麥當勞「鹽焦糖杏仁派」三種內餡必吃！話題生巧克力派同步回歸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面