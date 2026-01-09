UNIQLO冬季最終特賣防風外套千元有找！話題繭型褲、針織衫新品搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO 迎接 2026 早春，率先釋出一系列話題新品，從新色彩、新輪廓到新布料全面更新，同步搭配冬季保暖單品 「Final Sale」，包含防風刷毛連帽外套、PUFFTECH 輕暖科技外套等人氣款式降價，為消費者提供從冬季銜接早春的完整穿搭選擇，成為換季添購衣櫃的絕佳時機。





▲女裝防風刷毛雙面連帽外套(長袖) 優惠新價格NT$990。（圖／品牌提供）





▲女裝 PUFFTECH 輕暖科技無領外套(印花) 0109-0115限定價格NT$1690。（圖／品牌提供）

UNIQLO 同步啟動冬季保暖單品 Final Sale，防風刷毛雙面連帽外套長袖優惠價格990元；PUFFTECH 輕暖科技外套優惠新價格NT$1490，女裝PUFFTECH輕暖科技無領外套帶來素色和印花款式，也有降價讓消費者更輕鬆入手。而本季新品最受矚目的單品之一，就是在持續在社群發酵的「繭型褲」莫屬，圓弧線條自臀部一路延伸至褲腳，修飾腿型又兼顧舒適度，成為多數身形都能駕馭的萬用褲款。延續熱度的還有 JWA 直筒牛仔褲，經典剪裁搭配白色與淺藍新色，為春夏穿搭注入輕盈氣息。





▲男女適穿 工裝短版外套 售價NT$1,990。（圖／品牌提供）





▲女裝 防風立領布勞森外套 售價NT$1,690。（圖／品牌提供）





▲UNIQLO and JW ANDERSON482279女裝 直筒牛仔褲售價 NT$1,290 新色。（圖／品牌提供）

針織單品同樣是早春重點，像是可機洗羅紋 POLO 針織衫，以 V 領半開襟與短版比例拉高身形視覺；柔滑棉條紋 POLO 針織衫則以學院風條紋與純棉材質，在日、韓社群掀起討論，成為千元價位中的人氣選擇。經典工裝以全新比例回歸，短版剪裁與立領設計兼顧復古與俐落感；JW Anderson 設計的拉鍊布勞森外套，則將工裝元素轉化為日常穿搭亮點。女裝系列中的工裝短版外套與防風立領布勞森外套，也因實穿剪裁與細節設計，成為換季必備。

同場加映





▲MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD女款常規LOGO短版羽絨外套 淺藍，NT$7,690 。（圖／品牌提供、品牌官網）

韓星高允貞擔任MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD代言人，為大家示範最時髦的冬季穿搭，充滿居家感的淺藍 LOGO 羽絨外套展現女孩私下最放鬆的一面，擁有前胸LOGO刺繡與袖子LOGO臂章造型，搭配連帽抽繩設計，短版剪裁讓身材更加修長。此外也推薦可拆袖連帽羽絨外套，這款的袖子與連帽皆可拆卸，一衣兩穿，十分高CP值！