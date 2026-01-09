fb ig video search mobile ETtoday

加薪不是靠運氣！3 步驟教你「談出理想待遇」主管也難拒絕

職場,工作,斜槓,技能,。（圖／達志示意圖）

▲以下整理出 3 個最實用的談薪技巧。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

景氣變動、物價升高，許多上班族開始思考該如何在新年度替自己爭取更好的待遇。不過「談加薪」向來是最讓員工緊張的職場議題之一。加薪並非靠運氣或單一時刻的勇氣，而是需要掌握策略、累積證據，才能有效提升成功率。以下整理出 3 個最實用的談薪技巧，協助上班族在溝通時更具說服力，也更接近自己理想的薪資水平。

一、準備你的「可量化成果」，用數據讓主管無法反駁

專家強調，「我覺得我很努力」並不是談薪理由，主管更在意的是客觀成果，建議將過去半年到一年內的亮點整理成數據，例如專案提前完成、行銷成果提升多少百分比、替公司節省多少成本等，讓主管看到你為團隊帶來的實質成效。數字越具體、案例越明確，加薪成功機率就越高。

二、掌握最佳時機：績效回顧季、專案成功後最適合談

時機不對，再好的內容也會事倍功半，選擇在績效評估期間、年度目標討論時，或在成功完成重要專案後提出，都是主管最容易聽進去的時間點。若選在團隊忙亂、公司正在緊縮預算時開口，主管即使認同你的表現，也可能因大環境而無法立即做出調整。

三、提出「加薪以外的選項」，讓主管更容易答應

談薪不是非黑即白，若公司短期無法調整薪資，可同步提出其他方案，如增加績效獎金、職稱調整、訓練補助、彈性工時或更多責任範圍等。主管會更傾向「給得起但又能留住人才」的選項，你的彈性也會讓談判氛圍更和緩，提高整體溝通成功率。

加薪技巧, 談薪策略, 職場秘訣, 績效回顧, 薪資提升

