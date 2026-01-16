《驕陽似我》趙今麥私服森林系少女感　溫柔學院風到甜酷日常容易學

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人
由宋威龍、趙今麥主演熱播陸劇《驕陽似我》迎來甜甜的大結局，在劇中飾演千金女主角聶曦光的趙今麥人氣也隨之更上一層，她在劇中的學生感穿搭到出社會後的貴氣質感，依舊都帶著清新的氣質，這樣的風格也延續到私服風格中，這次跟著編輯帶你從她的穿搭一起更加認識這位新生代小花。
快速認識新生代小花趙今麥
今年23歲的趙今麥是近年新生代演員之一，7歲以童星出道的她，自小便累積紮實的表演經驗，早期以家庭成長劇《小別離》受到關注，之後在《少年派》、《初戀那件小事》中確立校園女主的清新形象，隨後在網劇《開端》中展現更成熟、內斂的演技，近年以《在暴雪時分》、《櫻桃琥珀》累積人氣，並在最近與宋威龍合作的《驕陽似我》中確立青春愛情劇女主地位。
趙今麥5套私服造型解析
Look 1｜拼接背心＋牛仔褲的自然少女感
色塊拼接細肩背心搭配高腰直筒牛仔褲，背心帶點手工與復古氣息，搭配牛仔褲則讓整體更有日常感，也能自然拉長身形比例，自然又帶著青春感，很符合趙今麥的少女氣質。
Look 2｜淡色襯衫＋短裙的溫柔學院風
同色系穿搭是最不需要煩惱的造型搭配之一，趙今麥這套寬鬆版型的淡粉色襯衫套裝，搭配高角度的丸子頭，讓人聯想到校園中的清爽氛圍，有氣質卻又不會太學生氣！
Look 3｜背心牛仔褲疊穿的少女感
甜美的碎花長版背心與牛仔褲的疊加，是近年流行的穿搭方式，單品簡單也很適合日常，趙今麥同時透過蓬鬆的雙辮與棒球帽來加強整體的個人特色，是喜歡簡單造型的人可以嘗試的搭配。
Look 4｜柔軟針織＋格紋裙的文青感
寬鬆針織上衣搭配格紋裙，整體色調溫和內斂，針織的柔軟質地，讓人第一眼就感覺很舒服，格紋元素則增添一點書卷氣與復古感，這套穿搭很適合秋冬的日常穿搭。
Look 5｜毛衣＋長裙的柔美日常
趙今麥的穿搭容易學習，不只是因為單品基本，在色系上的組合也不複雜，這套以綠色毛衣為主的造型，搭配上淺綠色的格紋裙，透過下身的飄逸感讓亮眼的色系看來輕盈許多，對於想嘗試特殊色穿搭，又不知如何搭配的人，可以參考這樣的方式穿著。
