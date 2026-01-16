不是名媛卻更紅！美國紐約市長夫人擁百萬粉絲　高辨識度短髮成新世代指標

▲美國紐約市長夫人Rama Duwaji。（圖／取自Rama Duwaji IG，下同）

最近在海外社群平台被大量討論的名字，非Rama Duwaji莫屬！隨著新任紐約市長走入公眾視野，她也以「美國紐約市長夫人」的身分受到關注，只是和大家印象中的第一夫人不同，Rama並不是靠名媛式曝光走紅，而是憑藉極高辨識度的個人風格與審美，在年輕世代之間迅速累積人氣，IG追蹤數也隨之暴衝。

Rama Duwaji出生於敘利亞裔家庭，成長於杜拜，多元文化背景成為她創作與氣質的重要底色。她本身就是藝術家，橫跨插畫、動畫與陶藝領域，創作中經常探討女性身分、文化記憶與自我認同，這樣的成長脈絡，也讓她在公眾場合展現出一種不同於典型美國名媛的視角與態度。

外型上，她最具代表性的，莫過於那頭一眼就記得住的短髮！不是刻意修齊的俐落線條，而是保留弧度與層次的輪廓，讓整個人看起來多了情緒與記憶點，搭配深邃五官與冷靜表情，讓她在任何畫面中都能快速被認出。這種不迎合、不被定義的風格，也正好擊中Z世代對美感的偏好。

隨著曝光增加，她的名字也開始出現在時尚與文化媒體中。像是她為《The Cut》雜誌拍攝的一組黑白造型照，就在社群上引發不少討論！由攝影師Szilveszter Makó操刀，以極簡背景與立體剪裁服裝呈現，讓她的氣質與身形線條成為畫面焦點，也被不少人視為她審美與氣場「非常有效」的例子。

除了雜誌作品，她的日常畫面同樣吸引目光。從街頭被捕捉到的穿搭，到正式場合身穿深色洋裝站上舞台，她的造型總是克制卻完整，不靠華服堆疊，也能自然撐起身份與場合，這樣的表現，也讓不少人開始重新思考「第一夫人」是否一定得符合既定想像。

▲Rama Duwaji。（圖／取自Rama Duwaji IG、翻攝自小紅書）

不靠名媛路線、不急著經營話題，Rama Duwaji用藝術背景、生活選擇與高度自覺的審美，慢慢走進大眾視野。她或許還不需要急著被封為時尚icon，但可以確定的是，她已經成功為「第一夫人」這個角色，開啟了另一種想像空間。

