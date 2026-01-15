周杰倫澳網穿搭超講究！Gentle Monster墨鏡搭個人品牌聯名潮鞋迎戰

fb ig video search mobile ETtoday

記者鮑璿安／綜合報導

周杰倫近期現身澳洲網球公開賽，對上24歲澳洲業餘冠軍網球員Petar Jovic，雖然首輪遭到淘汰，但上場就已經備受關注，連穿搭也引發討論。周杰倫穿上棕色系T恤配黑色短褲，以及他私下就十分喜愛的標誌性Gentle Monster深色墨鏡，簡直是最潮天王。

▲周杰倫參加澳網「一分大滿貫賽」，首輪沒有任何出拍機會就輸掉比賽。（圖／路透）

▲▼周杰倫澳網一分滿貫賽。（圖／路透社）

▲周杰倫參加澳網，搭配Gentle Monster 的窄版黑框墨鏡帥度十足。（圖／路透）

周杰倫佩戴Gentle Monster 的窄版黑框墨鏡，開賽時還將墨鏡丟在一旁，一舉一動充滿話題。而他腳踩的鞋履也大有來頭，來自 Nike x PHANTACi Air Max 95「Strings of Dreams」聯名款，這是他主理品牌PHANTACi與Nike共同打造的網球鞋，因此別具意義，以音樂與東方文化為靈感，將周杰倫擅長的美學語彙完整融入鞋身細節。

▲▼ nike 。（圖／翻攝自IG）

鞋面以山水層疊為概念，透過雷射雕刻呈現古箏、琵琶等樂器的木紋與弦線，展現東方樂器的柔和韻味。鞋側採用白色尼龍絲作為弦線象徵，打造富有律動感的視覺效果；鞋帶上更掛上吉他 Pick、小型貝母飾件，用細節向音樂致敬。中底則以 3D 木紋紋理模擬水波光影，相當獨特。

周杰倫, 澳洲網球, 潮流穿搭, NikePHANTACi, GentleMonster

