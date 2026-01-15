85度C推麻將蛋糕預購享85折　亞尼克柑橘捲「大吉大利」

記者蔡惠如／綜合報導

迎接 2026 農曆新年，連鎖烘焙業者紛紛祭出特色禮盒，85 度 C 今年主打「平價質感」，針對指定禮盒推出預購 85 折優惠，並結合 APP 跨店轉贈功能，讓民眾送禮也能免除塞車之苦，購買禮盒再加贈紅包袋；亞尼克則以象徵大吉大利的「柑橘」為主題，推出一系列清爽系甜點與伴手禮，春節初一至初三期間，民眾若至門市單筆消費滿 888 元，還可參加抽獎活動，有機會帶走整條生乳捲。

▲85度C推出多款囊括中西式年節伴手禮。（圖／品牌提供）

85 度 C 今年瞄準「丙午年金馬迎春」主題，一口氣推出 9 款年節禮盒，內容涵蓋中式點心與西式烘焙，強調一站式購足。自 1／15 起至 3／3 止，民眾至全台門市預購指定款禮盒即享 85 折優惠。為了便利遠距離送禮，1／15 起至 2／10 期間，消費者可透過「85 APP」線上購買並轉贈親友，受贈者可自行選擇附近門市預約取貨 。

今年 85 度 C 主打「福韻迎春綜合禮盒」，集結瑪德蓮、葡萄芭特麗、曲奇餅乾與特濃牛軋糖，有中西合璧的感覺，特價 560 元；喜愛鹹甜口感的消費者，則有「甜蜜鬆果綜合禮盒」，內含肉鬆麻糬酥餅與鹽之花香芒堅果塔等，特價 530 元。針對長輩喜好，業者也推出「福桂雙喜綜合禮盒」，內含桂圓南棗核桃糕與黑糖咖啡牛軋餅，特價 420 元。此外，因應過年氛圍，每年定番的「GOLDEN 一路發長條蛋糕」也照例登場，特價 250 元。

亞尼克今年春節則走清新路線，將大眾熟悉的年節果物「柑橘」融入甜點，包括以比利時巧克力搭配柑橘餡，營造酸甜層次的「濟州橘風巧克力生乳捲」，以及將柑橘結合濕潤的半熟乳酪的「橙光橘香巴斯克生起司」。此外還有「奶黃流心軟心酥 9 入禮盒」，口味包含抹茶香柚、奶黃流心與香芋奶黃，主打雙餡爆漿口感；針對喜愛巧克力的族群則有「73%黑巧藏心莎布蕾禮盒」，售價 390 元至 912 元不等。

亞尼克表示，2／17 至 2／19 （大年初一至初三）期間，民眾至門市單筆消費滿 888 元，即可參加抽獎，獎項包含切片蛋糕、隨手小點等，最大獎為整條生乳捲，主打 100% 中獎率，讓消費者在年節期間試試手氣 。