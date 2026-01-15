IKEA「小宅系列」OMMJÄNGE登場　把家裡變成歐洲童話小屋

▲IKEA「小宅系列」OMMJÄNGE台灣開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA 近期在台推出全新 OMMJÄNGE 限量系列，將時光倒轉至 19 世紀，以當時瑞典鄉村的民俗工藝為靈感，結合現代居住空間最需要的「一物多用」機能，包括可折疊的桌子或具備隱藏收納的長凳，全系列包含 19 件家具、家飾與收納用品，大膽運用橘粉、黃黑等鮮明配色與幾何圖紋，視覺強烈更有風格，像是走進童話小屋，讓居家佈置兼顧風格與實用。

▲OMMJÄNGE 收納長凳，售價3,999元；OMMJÄNGE 折疊桌，134公分x82公分，售價6,999元。

針對空間有限的居住環境，家具的靈活性成為設計重點。OMMJÄNGE 收納長凳設計源自瑞典鄉村常見的床邊座凳，座面下藏有收納空間，側邊飾布還能隨心情切換橘粉或黃黑配色，售價 3,999 元 ；另一款折疊桌則是將 200 年前的經典款式改良，收合時可有效節省空間，既可靠牆作為小型工作桌，展開後又能變身多人餐桌，售價 6,999 元。

▲OMMJÄNGE 椅凳，售價999元；OMMJÄNGE收納櫃，規格2門／1層38公分x45公分，售價1,799元。

而靈感來自農家擠牛奶用的小凳子，特殊的三角形設計結構穩定且輕盈好移動，當作穿鞋椅、暫坐或置物平台都相當適合。OMMJÄNGE 收納櫃重新詮釋早期的裝飾酒櫃，以染色實心松木製成，波浪造型門片靈感來自民俗圖像，相當搶眼；壁式掛鉤則取材自早期金屬線材的扭轉工法，幸運草造型搭配亮眼色彩，除了收納也是牆面亮點。收納小物方面，源自瑞典傳統「svepask」熱彎木盒工藝的收納盤，水滴造型可平放、手提或壁掛，展現工藝細節。

▲OMMJÄNGE 壁式掛鉤，3件裝售價129元；OMMJÄNGE餐椅，售價3,499元。

此外，造型獨特的陶製燭台，是將 19 世紀瑞典新娘的皇冠與裙擺意象融入家飾的概念，吊燈罩則模擬新娘洋裝裙擺的鐘形輪廓，黃色燈罩透出粉色內層，點燈後光暈柔和。玻璃碗與水壺採用透明與霧面雙色玻璃熔製，保留手工吹製的細緻紋理，售價 199 元起。平織地毯透過手工編織，將幾何造型與不同長度的毛圈，拼接出立體層次；搭配特殊織法呈現自然皺褶效果的靠枕套、以及白楊木手工編織的置物籃，能輕鬆為居家增添溫暖的儀式感 。

▲OMMJÄNGE 燭台，20公分，售價299元；OMMJÄNGE 吊燈罩售價499元。

▲OMMJÄNGE 平織地毯140公分x200公分，售價7,999元。

HOLA 引進近年備受國際關注的台灣手作家具品牌 Føre Furniture，該品牌 2015 年於台南歸仁創立，以實木工藝為核心，從設計、選材、榫接到打磨，全程由在地職人完成。在設計中細膩融入台灣文化細節，包括藤編工藝的門片與椅面，以及運用傳統榫接技法打造的抽屜結構等。

▲Føre Furniture手工訂製邊櫃售價29,900元；Føre Furniture手工訂製書擋層架售價32,900元起。

農曆新年期間，HOLA引進 3 款適合為空間轉換氣氛的家具作品，包括象徵「家」及「陪伴」意象的搖椅；可靈活搭配於客廳或臥室的小巧邊櫃，以及可移動擋板設計的書櫃，低調耐看的設計，為家提供更多風格。

▲Føre Furniture手工訂製搖椅（胡桃木／煙燻橡木／白橡木），售價49,900元。