環球購物中心春節消費滿萬5%回饋　統一時代滿5千送200

▲環球購物中心新春回饋。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節優惠來了，Global Mall 環球購物中心春節檔期以「駿馬迎春」為主軸，自 1／22 起串聯全台 8 店與環球 Online，主打刷卡回饋、來店兌禮與抽獎活動並行，消費滿 1 萬元可獲 5% 回饋，從大額消費到小額來店都能對應；統一時代百貨則推消費滿 5,000 元送 200 元抵用券，打響春節小確幸。

Global Mall 春節檔期「新春卡有利最高 9% 回饋」自 1／22 至 2／25 登場，適用全台 8 家門市及環球 Online。活動期間，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿 1 萬元可享 5% 回饋，累積消費滿 2 萬元則提升至 6% 回饋，若再搭配聯名卡，消費服飾配件與化妝品指定專門店，單筆消費滿 2,000 元再加碼 3% 回饋，等同疊加後最高享 9% 回饋。

除刷卡回饋外，春節期間同步規劃多波會員來店兌禮活動，2／5 至 2／22 期間會員來店消費不限金額，即可兌換「好運加馬紅包袋」；2／11 前當日單筆消費滿 888 元，還可再兌換「小馬經絡梳」；2／5 至 2／13 期間，當日累計消費滿 3,000 元，可兌換「納福編織收納籃」、2／12 至 2／25 當日單筆消費滿 888 元，可兌換「新春百貼收納布」。

此外馬年福袋也登場，預計 2／17 大年初一上午 11 點正式開賣，2／5 起至 2／12 線上搶先預購再加贈刮刮卡一張。最大獎為價值 155 萬元 BMW，其他獎項還包括價值 167,400 元的黃金富貴馬、價值 10 萬元的愛馬仕精品包、價值 7 萬元的馬爾地夫豪華行，以及價值 38,500 元的北投老爺酒店住宿券。

環球 Online 自 1／22 至 2／8 推出限量 190 份「IP 萌趣福袋」，集結蠟筆小新、《SPY×FAMILY 間諜家家酒》、七龍珠與加菲貓等共 5 款熱門 IP。活動期間購買福袋，即可參加 8,888 元新春購物金抽獎。春節檔期祭出天天消費滿 5,000 元現折 500 元優惠，結帳刷 Global Mall 聯名卡消費滿 2,000 元，再加碼贈送 100 元 Online 電子券，疊加後最高可享 12% 回饋。

統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 則自 1／12 起推出「新春賀歲」檔期，鎖定實體來店消費族群。活動期間於指定櫃位單日累積消費滿 5,000 元，即可獲得 200 元抵用券。檔期前 14 日再加碼，使用 icash Pay 綁定 uniopen 聯名卡支付，回饋比例最高可達 16%。

▲限量MOOMIN聯名卡友禮，0119-0125「姆明軟萌抱枕收納毯」。

除消費優惠外，活動期間會員消費不限金額即可兌換限量紅包袋，並推出 MOOMIN 聯名卡友禮，需達指定消費金額並扣點兌換。農曆初一至初五，館內規劃「迎神節」活動，每日發送不同廟宇的開運小物，初一另有刮刮卡活動，有機會獲得黃金最大獎。

▲限量MOOMIN聯名卡友禮，0112-0118「姆明日常夥伴摺疊傘」。