2026醫美保養新趨勢「輪廓線管理」　能讓臉型縮小更年輕

記者李薇／綜合報導 圖／達志示意圖

農曆春節前、領到年終，不少人會選擇醫美課程，讓外在狀態看起來更完美，近年醫美趨勢顯示，相較於著重單一部位的填補，臉部整體輪廓線的管理逐漸成為關注焦點，其中，下顎線更被視為影響臉型立體度與年輕感的關鍵結構。景賀醫美診所醫師邱郁幃指出，下顎線並非只是臉部邊界，而是支撐臉型比例的重要基底，當輪廓線條清晰、角度自然時，臉部在視覺上會顯得更小、更立體，也更顯精神與年輕。

邱郁幃表示，真正好看的下顎線，並非一味追求尖瘦，而是讓線條與骨架結構自然對位，使整體臉型看起來耐看、穩定。根據國際美學研究，不論男女，理想的下顎角多落在120°至130°之間。這個角度能在正臉與側臉之間取得平衡，使輪廓線條既俐落又不顯銳利，是現代審美中極為重要的比例基準。

隨著年齡增長，膠原蛋白與筋膜張力流失，原本清晰的臉頸交界線開始鬆動；再加上長時間低頭使用手機、體重與水分代謝變化，脂肪與水分更容易堆積於下顎與頸部交界處，使輪廓線逐漸模糊。邱郁幃指出，亞洲臉型多半追求自然、不過度銳利的V型或心形下顎線，但真正耐看的輪廓，來自於符合個人氣質與骨架比例的平衡，而非複製單一模板。尤其「結構型拉提」更蔚為趨勢，像是Z音波會透過點狀與線性探頭的雙模式設計，依不同臉型與下顎線結構進行精準規劃，打造完美狀態。