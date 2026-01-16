fb ig video search mobile ETtoday

Jisoo化身Kitty最美閨蜜！「蝴蝶結洋裝」曬筆直長腿已經是全糖等級

>

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Jisoo一向是 Hello Kitty 的忠實粉絲，而她也圓夢成功，近日與HELLO KITTY 展開聯名，她也親自現身位於首爾的聯名快閃店，本人更打扮成「KITTY公主」的夢幻模樣，美照一公開，簡直讓人把愛心按好按滿。

▲jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

▲Jisoo身穿來自越南新銳品牌 CHUUI 的蕾絲連身短裙，層層堆疊的皺褶設計優雅可人，胸前以黑色緞帶大蝴蝶結點綴 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

現場 Jisoo身穿來自越南新銳品牌 CHUUI 的蕾絲連身短裙，層層堆疊的皺褶設計優雅可人，胸前以黑色緞帶大蝴蝶結點綴，增添復古少女感，腳踩 Gianvito Rossi 黑色高跟鞋，露出一雙筆直美腿。Jisoo也忍不住化身小粉絲與 Hello Kitty 人偶手牽手合照，宛如童話故事一般，她也特別綁上蝴蝶結造型的髮型，模樣十分俏皮可愛。

▲jisoo 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

這次聯名商品也誠意十足，可愛的絨毛娃娃鑰匙圈採盲盒形式販售，包含 9 款常態版與 2 款隱藏版，連實用配件也不缺席，如髮圈、手機吊飾、保溫杯、馬克杯、購物袋、室內拖鞋、行李吊牌等應有盡有，滿足粉絲的收集慾望。而最吸睛的，莫過於 40 公分高的限量聯名公仔，讓人超想要擁有。

同場加映

▲▼jisoo 。（圖／翻攝自官方IG）

▲Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，這次驚喜釋出第二波最新聯名「奶油焦糖」色系新款 。（圖／翻攝自官方IG）

▲▼ jisoo 。alo 。（圖／翻攝自品牌IG）

Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，而這次驚喜釋出第二波最新聯名！由Jisoo 本人親自演繹了「奶油焦糖」色系新款，溫柔的色澤搭配復古輪廓讓人一眼就愛上，鞋款將於 2026 年 1 月 7 日正式登場。從官方率先公開的形象照中可以看到，品牌代言人Jisoo 以一身純白連帽衛衣搭配短裙亮相，整體造型乾淨簡約卻很有份量感，寬鬆的衛衣讓視覺呈現自然慵懶的鬆弛感，短裙搭配白色中筒襪，讓鞋款成為最醒目的焦點。這回聯名新色選用 Caramel Cream 的焦糖奶油色調，介於淺咖啡與奶茶之間，溫潤柔和卻不失存在感，和冬季穿搭特別契合，也比粉色更好駕馭。

關鍵字：

BLACKPINK, Jisoo, HelloKitty, 聯名, 快閃店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！第一名說話很直卻超善良　心思比誰都單純

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

星巴克1／16「大杯以上買一送一」　為學測考生加碼打氣

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

最容易是媽寶的三大星座！TOP 1認為母親地位崇高　當然事事都要請示

40歲是與自己和解的年紀　「學會5件事」人生更自由 宋慧喬小男孩造型又美又帥　戴鑽錶襯巨星氣場 被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷 禾浩辰求婚成功來Longchamp挑禮物寵妻　宋芸樺承諾「會給大紅包」 LV用百年前的老花圖案出新包！Monogram 130歲　當年為對抗山寨版而生 《公益律師》10犀利金句：扯到自身利益時，人們並不關心別人的痛苦 冬季頭皮癢怎麼辦？日常保養這樣做改善乾癢、頭皮屑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面