Jisoo化身Kitty最美閨蜜！「蝴蝶結洋裝」曬筆直長腿已經是全糖等級

記者鮑璿安／綜合報導

BLACKPINK 成員 Jisoo一向是 Hello Kitty 的忠實粉絲，而她也圓夢成功，近日與HELLO KITTY 展開聯名，她也親自現身位於首爾的聯名快閃店，本人更打扮成「KITTY公主」的夢幻模樣，美照一公開，簡直讓人把愛心按好按滿。





▲Jisoo身穿來自越南新銳品牌 CHUUI 的蕾絲連身短裙，層層堆疊的皺褶設計優雅可人，胸前以黑色緞帶大蝴蝶結點綴 。（圖／翻攝自Jisoo IG）

現場 Jisoo身穿來自越南新銳品牌 CHUUI 的蕾絲連身短裙，層層堆疊的皺褶設計優雅可人，胸前以黑色緞帶大蝴蝶結點綴，增添復古少女感，腳踩 Gianvito Rossi 黑色高跟鞋，露出一雙筆直美腿。Jisoo也忍不住化身小粉絲與 Hello Kitty 人偶手牽手合照，宛如童話故事一般，她也特別綁上蝴蝶結造型的髮型，模樣十分俏皮可愛。

這次聯名商品也誠意十足，可愛的絨毛娃娃鑰匙圈採盲盒形式販售，包含 9 款常態版與 2 款隱藏版，連實用配件也不缺席，如髮圈、手機吊飾、保溫杯、馬克杯、購物袋、室內拖鞋、行李吊牌等應有盡有，滿足粉絲的收集慾望。而最吸睛的，莫過於 40 公分高的限量聯名公仔，讓人超想要擁有。

同場加映





▲Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，這次驚喜釋出第二波最新聯名「奶油焦糖」色系新款 。（圖／翻攝自官方IG）

Jisoo 與 Alo 先前合作推出的第一波 Sunset Sneaker 粉色球鞋才引發熱議，而這次驚喜釋出第二波最新聯名！由Jisoo 本人親自演繹了「奶油焦糖」色系新款，溫柔的色澤搭配復古輪廓讓人一眼就愛上，鞋款將於 2026 年 1 月 7 日正式登場。從官方率先公開的形象照中可以看到，品牌代言人Jisoo 以一身純白連帽衛衣搭配短裙亮相，整體造型乾淨簡約卻很有份量感，寬鬆的衛衣讓視覺呈現自然慵懶的鬆弛感，短裙搭配白色中筒襪，讓鞋款成為最醒目的焦點。這回聯名新色選用 Caramel Cream 的焦糖奶油色調，介於淺咖啡與奶茶之間，溫潤柔和卻不失存在感，和冬季穿搭特別契合，也比粉色更好駕馭。