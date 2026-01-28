fb ig video search mobile ETtoday

日本IP接地氣！西村優志快閃店進駐LaLaport　茄芷袋、珍奶元素好台味

▲西村優志「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本知名插畫家西村優志（Nishimura Yuji）筆下的人氣角色「GOKIGEN PANDA（開心熊貓）」再度來台，於台隆手創館於台中 LaLaport 門市推出第二波台灣限定快閃店，本次最大亮點在於深度結合「台灣在地」文化，將許多人熟悉的台式元素如復古茄芷袋、手搖飲文化與夜市小吃融入插畫設計中，推出一系列強調日常生活實用性的周邊商品，讓來自日本的「studio UG」小夥伴們也能有台味。

快閃店新品設計充滿濃濃的在地風情，插畫家西村優志特別將台灣著名的景點與飲食文化，轉化為趣味圖樣。「GOKIGEN PANDA」手提著經典紅藍綠配色的茄芷袋逛街，或是「KONEZUMI（小鼠）」津津有味地喝著台灣代表性的手搖飲料。

還有「LOVE RABBIT（戀愛兔）」品嚐小籠包、「WARUMENONEKO（壞壞貓）」大啖刨冰的生動畫面 。這些設計不僅展現了角色們在台灣旅行的歡樂模樣，也透過這些台灣民眾習以為常的生活符號，拉近了日本 IP 與在地消費者的距離。

針對民眾日常生活，還特別引進多款機能性商品。包括「手搖飲族群」與上班族設計的環保杯袋與午餐環保提袋，主打輕量與易收納，午休外出時可輕鬆放入錢包、手機與面紙，折疊後也不佔隨身包空間。

此外，現場首度引進的「studio UG 台灣限定姓名貼紙機」，單次體驗僅需銅板價 50 元，即可獲得一張包含西村老師繪製的台灣限定大貼紙，以及 18 張可客製化輸入姓名或暱稱的小貼紙，讓粉絲能將充滿台灣味的角色貼在個人物品上。

「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」快閃店即日起至 3／2 於台隆手創館 LaLaport 台中店南館二樓登場。業者表示，當日單筆消費滿 1,000 元，即贈送印有台灣限定圖樣的限量紙袋。

星之卡比則在新光三越台北南西店一館 9 樓開設「KIRBY'S PUPUPU MARKET」快閃店。這次展場別出心裁地設計成「噗噗噗之國的超級超市」，現場佈置充滿巧思，像是具備泡泡能力的洗衣精、瓦豆魯迪的柳橙汁、帝帝帝大王的牙膏等概念商品牆，每一個角落都萌到讓人相機停不下來。

最特別的是，官方這次誠意滿滿地打造了「台灣限定拍照區」，讓卡比與台灣經典美食「珍珠奶茶」及「鳳梨酥」同框登場，這可是別的地方拍不到的獨家畫面，粉絲一定要來打卡留念。

此外，活動現場特別設置 Nintendo Switch 2 遊戲體驗專區，開放試玩《卡比的馭天飛行者》與《星之卡比 探索發現 Nintendo Switch 2 Edition +星耀世界》等新作，讓玩家能搶先感受新主機的魅力。

快閃店即日起至 2／8 止，民眾只要在活動期間至 Nintendo Account 櫃台簽到，就免費贈送「台灣限定卡比鳳梨酥款書籤」；現場購物滿 2,000 元，再加贈一個實用的「飲料提袋」。若現場購買《卡比的馭天飛行者》遊戲，還有機會獲得早期購入特典「壓克力登山扣」，贈品均為限量，記得提早去打卡。

台隆手創館, 西村優志, GOKIGEN PANDA, studio UG, 台灣限定, 茄芷袋, 手搖飲, LaLaport台中, 姓名貼, 開心熊貓

