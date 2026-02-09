fb ig video search mobile ETtoday

2026氣墊粉餅推薦必買清單　嬌蘭、PRADA水光到霧光妝感一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人

2026年的氣墊粉餅新品，比起單純追求高遮瑕，更在意的是貼膚度、持妝力，還有上臉後是否輕盈自然！不論是像珠寶般細緻透亮的水光肌、乾淨俐落的霧光底妝，或是主打上妝同時養膚的妝養合一型氣墊，都不再強調厚重覆蓋，而是讓底妝更貼近原生肌狀態。

這次編輯精選從話題專櫃到高CP值開架氣墊，一次盤點不同妝效與特色，無論你在意的是長時間服貼表現、保養成分比例，還是亞洲膚色友善的色號設計，都能依照自己的膚質與妝感需求，找到最適合的那一顆！

Guerlain嬌蘭 24K 純金光透精華氣墊粉餅

嬌蘭全新推出的「24K純金光透精華氣墊粉餅」，將彩妝與高效保養巧妙融合。配方蘊含24K純金雙面粒子、頂級白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜，在上妝同時為肌膚注入長效保濕能量，協助均勻膚色、細緻肌理並提升肌膚防禦力，妝效可維持24小時持妝，呈現清透細緻、不厚重的水光光澤。

創新的服貼網紗技術讓粉體輕薄可疊加，兼顧遮瑕度與全天不脫妝表現，拍出宛如原生肌般的細膩妝感！

系列共推出四款專為亞洲膚色設計的色號，適合各類膚質使用；珠寶感外殼搭配可更換補充蕊設計，也在質感與永續理念之間取得平衡。而身為嬌蘭全球品牌大使的宋慧喬，是以#B00C色號打造出超美奶油肌，想和喬妹一樣擁有細緻透亮、宛如珠寶般珍貴的水光肌膚，選這顆絕不出錯！

PRADA Beauty 莫測藍尼龍氣墊粉餅

PRADA BEAUTY將品牌經典Re-Nylon再生尼龍概念延伸至底妝設計，打造首款以時裝尼龍材質為靈感的精品氣墊。

粉體質地呼應尼龍一貫的輕盈與柔韌特性，搭載獨家MOTION PROTECT TECHNOLOGY™長效適應貼膚科技，結合超微米輕盈粉體，能隨臉部表情動態貼合肌膚，實現24小時防蹭、無痕持妝、不顯卡紋的細緻霧光妝效。

今年推出的寶寶藍新色，還沒上市就在社群上憑藉超可愛的外型引爆討論！「莫測藍尼龍氣墊粉餅」主打#LC5冷色明亮、#LN10中性明亮兩款亞洲膚色友善色選，並提供SPF50+ PA+++高防曬係數，是一款兼顧妝感和日常防護需求的超萌氣墊。

I'M MEME 我愛神力水光網紗氣墊

近年來在韓國話題度依舊火熱的I'M MEME以韓國科研為核心，將話題級PDRN修護精華首度注入開架氣墊底妝，主打「妝養合一」的概念，上妝同時修護肌膚，越拍越亮，打造全天候水光潤澤的韓妞光圈肌。

配方高達69%護膚成分，包含來自阿拉斯加鮭魚PDRN修護精華、積雪草舒緩成分、以及火棘與木槿花萃取等等，層層補水、修護屏障並改善膚理。

搭配韓國研發水網光遮瑕粉體和專櫃級網紗設計，能達到取粉均勻、薄透貼膚，打破水光底妝低遮瑕的刻板印象，即使是彩妝新手，也能輕鬆拍出細緻無瑕的原生水光肌！

