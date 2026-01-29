懶惰不代表沒能力！掌握「4招」有效改善拖延病

▲懶病要從根源改善，先從降低心理壓力做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人都自嘲自己有「懶病」，明明知道事情該做，卻總是拖到最後一刻，甚至乾脆放著不管。發懶並不一定代表不努力或沒能力，更多時候，是心理疲勞、目標模糊或方法錯誤造成的結果，與其責怪自己，不如理解懶病的成因，才能真正改善。

#把目標拆小，降低心理壓力

懶惰拖延最常出現的原因，是事情看起來「太大、太難」。當大腦一感到負擔過重，就會自動選擇逃避。與其告訴自己「今天要把全部完成」，不如改成「先做10分鐘」，先求行動，一旦開始，動力往往會自然跟上。

#建立固定節奏，而不是等動力來

很多人以為等有動力再做事，但事實上，動力通常來自行動本身。設定固定的時間與流程，像是每天早上整理10分鐘、固定時段處理重要任務，讓行動變成習慣，而不是憑感覺決定。

#減少干擾，替自己創造好環境

像是隨手就滑的手機、社群，都會放大懶惰，就連雜亂的環境也會讓人懶得動，要知道改善環境比意志力更可靠，像是把手機放遠、桌面只留下必要物品，能大幅降低分心的機率。

#允許不完美，避免拖延型完美主義

有些懶，其實是害怕做不好。與其等到「準備好」，不如先完成再修正，完成比完美更重要，總之動起來就對了！