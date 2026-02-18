fb ig video search mobile ETtoday

新年新希望別再考驗意志力　用《原子習慣》技巧慢慢達成目標

▲情境圖,早晨,慢跑,用餐,炸雞,床,床頭櫃,閱讀,筆記,計畫。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲新年我們總會想想新計畫與目標，用簡單非壓力的方法讓它付諸實行。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

每到過年，我們總習慣在筆記本寫下一長串充滿希望的清單，像是「今年要瘦五公斤」、「每天讀半小時書」或是「學會煮飯」。但過一個月之後，這些願望往往就跟冬天的厚外套一樣，被默默塞進櫃子的最深處。很多人會覺得是自己沒毅力，但真相其實很療癒：不是你不夠好，而是你對大腦「太殘酷」了。

暢銷書《原子習慣》給出一個全新的生活啟示，與其逼自己變強，不如讓環境變簡單。想讓願望成真，第一步要做的不是「發奮圖強」，而是重新設定你的身份。與其一直想著「我要減肥」，不如告訴自己「我是一個愛運動的人」。這點心理暗示非常神奇，當你把自己定位成一個重視健康的人，每一次選擇沙拉而不是炸雞時，心裡就不會覺得是在忍受，而是在做一件「符合自己身份」的事。

第二，把那些巨大的願望「極小化」。大腦天生怕累，看到五公里的慢跑計畫就會想逃避。這時候，你需要使出「兩分鐘法則」，想運動的話目標只要「穿上運動鞋」就好；想看書目標只要「翻開第一頁」。只要跨出那個最微小的動作，身體的慣性就會自動帶你走下去。這場與大腦的遊戲，重點在於「先到場」，而不是一次做得多完美。

第三，環境的「神助攻」也必不可少，因為意志力跟手機電量一樣，到晚上就會耗盡。聰明的人會優化空間，比如把想喝的水放在桌子正中央，把想讀的書放在枕頭旁邊；反過來說，把想戒掉的零食塞進高處的櫃子。當好習慣變得「隨手可得」，而壞習慣變得「麻煩重重」，你的生活就等於開啟了自動導航模式。

最後，試著把新計畫「寄生」在舊習慣後面。就像我們習慣在喝完咖啡後順手洗杯子一樣，你可以試著在「每天早起刷牙後」順便「喝一杯溫水」。這種微小的加法，完全不需要額外的動力，卻能產生驚人的複利效應。每天進步一點點，一年後回頭看，你會驚訝於自己竟然在不知不覺中，真的變成了那個夢想中的樣子。

關鍵字：

新年願望, 原子習慣, 生活外掛, 兩分鐘法則, 身份認同, 環境設計, 習慣堆疊, 質感生活, 自我成長, 2026 生活提案

