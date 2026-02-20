fb ig video search mobile ETtoday

戒掉衝動購物的「15天緩衝法」　家中更清爽、存款變更多

>

▲▼Google,AI,試穿,網購,自拍,Gemini。（圖／Pexels）

▲每次購物都容易手滑嗎？（圖／Pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

手指不自覺地滑過電商頁面，看著精美的宣傳圖和倒數計時的折扣，心跳加速，最後在「不買就虧了」的壓力下按下了結帳鍵。然而當包裹寄達、開箱的那一刻，那份興奮感卻消失得無影無蹤，只留下一件佔位子的雜物和空虛的帳單，是你的生活情景嗎？

▲▼電商,網購,網路購物,網拍。（圖／取自免費圖庫Pexels）

居家生活媒體《Apartment Therapy》針對此項衝動購物習慣的消費者，分享一種「15 天規則（The 15-Day Rule）」策略，透過一個簡單的時間標籤，幫你篩選出真正能增加生活質感的物品。

▲居家,女性,整理,滑手機。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲建立一個思考的緩衝期。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

這套方法的操作邏輯非常直覺：當你看到想買的東西時，先別急著結帳，而是將它加入購物車或清單中，並強制要求自己等待 15 天。這套規則之所以能在國外社群引起廣泛共鳴，主要在於它解決三個核心問題：

1. 分清「渴望」與「需要」
在看到商品的前 24 小時，我們往往處於情緒亢奮期。15 天的時間能讓大腦從多巴胺的干擾中恢復理智。你會驚訝地發現，許多在第 1 天覺得「非買不可」的東西，到了第 10 天，你甚至已經忘了它的存在。

2. 建立空間的「守門人」機制
家裡的空間是有限的。每一件新物品進入家中，都意味著你必須花時間去整理、清潔和維護它。透過這 15 天的緩衝，你等於在幫家門口聘請一位專業守門人，只允許那些經過時間考驗、真正會被頻繁使用的物品進入。

3. 減輕購物的決策疲勞
有時候我們購物是因為壓力或疲勞，而非真的缺東西。當你養成「15 天後再說」的習慣時，你省去了不斷糾結「到底要不要買」的能量。如果 15 天後你依然對它念念不忘，那這筆消費通常就是值得的，且購買時的心情會更加踏實、愉悅。

▲居家,女性,整理,滑手機。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

若想更進一步淨化生活空間，可以搭配「12-12-12 練習」，就是每天在屋內找出 12 件要丟棄的東西、12 件要捐贈的東西，以及 12 件必須歸位的東西。這種方式讓整理不再是一場艱辛的大工程，而是像日常散步一樣輕鬆。當你減少了不必要的「輸入（15 天規則）」，並穩定了現有的「整理（12-12-12）」，原本擁擠煩躁的居家環境，自然會重新找回呼吸的空間。

關鍵字：

5天規則, 衝動購物, 購物冷靜期, 居家整理, 12-12-12練習, 空間管理, 理性消費, 減法生活, 生活質感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

2026財運爆發三大星座！TOP 1根本暴富主場　越穩越賺輕鬆累積滿滿財富 春節連假閱讀書單　不妨參考誠品職人票選3大年度必讀好書 年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？ 10萬內入手5大珠寶品牌熱門戒　卡地亞LOVE變奏款好時髦 初一至初五「旺財指南」一次看　別吃稀飯、睡太少避禁忌 其實他在偷偷暗戀妳的5個端倪！主動延續話題、溫柔包容都是細節 網球球后AP名錶、愛馬仕是標配　超難買的熱門款她都有

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面